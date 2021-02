12:01 Uhr

Kunst und Krempel im Dachauer Schloss: Wer hat alte Schätze zu Hause?

Die Antiquitätensendung des Bayerischen Rundfunks gastiert im März im Dachauer Schloss. 14 Bewerber pro Thema landen vor der Kamera. Wie die Bewerbung funktioniert.

"Kunst + Krempel" ist eine Antiquitätensendung des Bayerischen Rundfunks (BR). Die Sendung wird des Öfteren an schönen Orten in der Region aufgezeichnet. Im März ist sie zu Gast im Dachauer Schloss. Jeder, der zu Hause alte Gegenstände wie etwa ein Gemälde oder einen Ring entdeckt, die wertvoll sein könnten, kann sich bewerben.

Wie es in einer Mitteilung des BR heißt, finden die "Kunst + Krempel"-Beratungen von Fachleuten im Jahr 2021 in einer besonders exklusiven Form und unter Einhaltung strenger Hygienestandards statt. Von Freitag, 26. März, bis Sonntag, 28. März, werde Deutschlands älteste Antiquitätensendung im Festsaal des Schlosses Dachau aufgenommen. Gesucht werden dafür Antiquitäten und deren Besitzer, die mehr über ihre Schätze erfahren wollen. Die neuen Folgen werden laut BR voraussichtlich Ende April, Anfang Mai im Fernsehen zu sehen sein.

In Dachau entstehen etwa 18 Folgen von "Kunst und Krempel"

Etwa 18 Folgen der Sendung sollen an drei Tagen in Dachau entstehen. Das entspricht rund neun Stunden Programm. Die Folgen werden jeweils am Samstagabend von 19.30 Uhr bis 20 Uhr ausgestrahlt. Die Experten der Sendung bewerten Objekte aus insgesamt sechs Themengebieten: Porzellan/Keramik, Möbel, Design, Religiöse Volkskunst, Musikinstrumente und Gemälde. Wie der BR mitteilt, werden pro Themengebiet etwa 14 Bewerber eingeladen - jeweils mit einer Begleitperson aus dem gleichen Hausstand. Jeder Eingeladene erhält einen eigenen Termin und wird vor der Kamera von einem Experten beraten. Publikum im Saal gibt es keines.

So funktioniert die Bewerbung für die Sendung

Die Bewerbung bis spätestens Montag, 8. März, mit Postanschrift, Telefonnummer, Objektfotos und Stichwort "Kunst + Krempel im Schloss Dachau" kann per E-Mail an kunstundkrempel@br.de geschickt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter kunstundkrempel.de sowie auf Bayerntext Tafel 382. Maximal vier Objekte pro Themengebiet sind möglich. (AZ)

