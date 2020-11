vor 33 Min.

Kunstverein Aichach stellt Titelbild für Adventskalender der Lions

Der neue Adventskalender des Lions Clubs Schrobenhausen-Aichach kommt in die Läden. Wer ihn kauft, tut gleichzeitig etwas Gutes. Und so funktioniert's.

Von Manfred Zeiselmair

Gutes tun und Freude schenken – mit einem Adventskalender voller Überraschungen sorgt der Lions Club Schrobenhausen-Aichach für eine Benefizaktion in der Vorweihnachtszeit. Mit dem Erlös werden soziale Projekte in der Region gefördert. Dem Aichacher Lions-Organisator Christian Dürr zufolge stecken hinter den 24 Türchen des Kalenders so viele Gutscheine und Sachpreise wie nie zuvor.

Lions-Adventskalender hat Preise im Gesamtwert von über 17.000 Euro

Dürr dankt deshalb den Schrobenhausener und Aichacher Einzelhändlern, die für den sozialen Zweck Preise im Gesamtwert von mehr als 17.000 Euro gespendet haben. Alleine der Hauptpreis – ein E-Bike von R+R Bike aus Aichach – hat einen Wert von etwa 4000 Euro. Die Gewinner sollen ab Dienstag, 1. Dezember, bei täglichen Ziehungen ermittelt werden.

Künstler Roland Fürstenhöfer hat das Titelbild gestaltet

Das Titelbild des Kalenders war vor Kurzem in einem Wettbewerb unter den Mitgliedern des Aichacher Kunstvereins ermittelt worden. Die Jury, bestehend aus dem Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann, der Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen Birgit Cischek und dem Lions-Präsidenten Christian Gradwohl, entschied sich schließlich für den „Weihnachtlichen Stadtplatz“ des Pöttmeser Künstlers Roland Fürstenhöfer.

Kürzlich wurde der Hauptpreis für die Lions-Kalenderaktion überreicht. Bild: Manfred Zeiselmair (Archivfoto)

Nun wurde der Kalender zusammen mit den Vorsitzenden des Kunstvereins Werner Plöckl und des Lions Club, Christian Gradwohl, im San-Depot in Aichach vorgestellt. Plöckl bedankte sich für die – durch die Titelbildgestaltung erfolgte – Wertschätzung der lokalen Kunstszene, die es in diesen Zeiten sehr schwer habe. Lions-Mitglied Dürr wies zudem auf eine gemeinsame Ausstellung in der Adventszeit im Aichacher Stadtmuseum hin, in der die weiteren Einsendungen des Kalenderwettbewerbs zu sehen sein werden.

So ist der Lions-Adventskalender erhältlich

Der Lions-Adventskalender 2020 kann in größeren Stückzahlen (ab zehn Stück) per E-Mail an advent@lionsclub-schrobenhausen-aichach.de oder bei einem der Lions-Mitglieder bestellt werden. Die Kalender gibt es auch in Schrobenhausener und Aichacher Geschäften. Der Preis pro Stück beträgt fünf Euro. Der Erlös soll sozialen Projekten in der Region zugutekommen.

