04.07.2018

Kunzmann investiert in Logistik

Getränkehersteller Kunzmann investiert in Logistik. Ab dem Herbst soll mit dem Bau von Hallen auf einer Fläche gegenüber der Zentrale in Dasing begonnen werden.

Dasinger Getränkehersteller baut ab Herbst drei neue Hallen

Auf einem Grundstück gegenüber des Firmenstandortes in der Taitinger Straße will der Dasinger Getränkehersteller Kunzmann Logistikhallen bauen. Laut einer Mitteilung des Unternehmens werde auf dem Areal am Laichwiesenweg in der Nähe des Bauhofs auf 12000 Quadratmeter Grundstücksfläche im Herbst mit dem Bau der ersten von insgesamt drei geplanten Hallen (rund 1600 Quadratmeter) begonnen. Bereits im Herbst 2019 soll ein Großteil des Logistikbereichs dorthin umgezogen sein.

Damit werde sich in Kürze ein Teil des Lagers des Mineralbrunnens als auch der Weinkellerei auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Zentrale befinden. Von Flaschenneuware über Etiketten und Verpackungsmaterial bis hin zu fertig konfektionierten Produkten werde dort alles zentral deponiert, was sich momentan auf die beiden benachbarten Produktionsstandorte verteilt, so das Unternehmen in seiner Mitteilung. Hinzu kommen Stellplätze für die aktuell elf eigenen Laster, die nicht mehr ausreichend Platz auf dem bisherigen Firmengelände finden. Acht Jahre nach Inbetriebnahme der neu gebauten Weinkellerei und zwei Jahre nach Bau der neuen Mineralwasserabfüllanlage sei wieder eine Kapazitätsgrenze erreicht, so Jürgen Kunzmann. Mit dem Neubau der Hallen für einen einstelligen Millionenbereich sollen die Produktionsabläufe optimiert werden. Laut Kunzmann bedeute das auch Arbeitsplatzsicherung für rund 60 Mitarbeiter und weitere Stellen im Familienbetrieb. (AN)

Themen Folgen