12:07 Uhr

Kuriose Verschreiber: Wenn Tauchen in der Innenstadt verboten ist

Plus Manche Verschreiber passieren aus Unachtsamkeit. Andere, weil Unterbewusstsein oder Technik dazwischenfunken. Wir haben unsere kuriosesten Beispiele 2020 gesammelt.

Von Nicole Simüller

Kein Redakteur, kein Korrektor und kein Leser will sie in der Zeitung haben: Rechtschreibfehler. Manchmal aber sind sie so kurios, dass man darüber lachen kann. Deshalb machen wir heute mal eine Ausnahme: Wir haben die schönsten Verschreiber für Sie gesammelt, die uns im vergangenen Jahr in Zuschriften an unsere Redaktion, eigenen Artikeln (vor oder nach der Veröffentlichung) oder anderswo aufgefallen sind.

Einen neuen Straftatbestand hat die Polizei in einem Nachbarlandkreis ausfindig gemacht: den Einschleichdiebstahl. Diese Wortneuschöpfung fand sich eines Tages im Pressebericht der Beamten. Darin beschrieben sie, dass sich ein Dieb über eine angelehnte Terrassentür in ein Wohnhaus geschlichen hatte. Bis dahin waren wir davon ausgegangen, dass Einbrüche eher selten laut und polternd stattfinden und Diebe grundsätzlich auf leisen Sohlen daherkommen. Wie wäre dann eigentlich ein Einbruch zu bezeichnen, bei dem der Täter zur offenen Terrassentür hereinläuft statt zu schleichen? Einlaufdiebstahl? Wie gut, dass diesen Straftatbestand noch kein Einbrecher für sich entdeckt hat...

Wenn Kleinkriminelle sich beim Falschgeld verausgaben

Welch unerwartete Vielfalt die deutsche Sprache zu bieten hat, zeigt auch eine Meldung aus Niederbayern. Dort berichtete die Polizei von der Verausgabung von Falschgeld. Bisher kannten wir vor allem Sportler, die sich völlig verausgaben. Der Mann, der in diesem Fall schlicht mit einem falschen Fuchzger in einem Geschäft einkaufen wollte, war hinterher jedoch immer noch gut bei Puste. Musste er auch sein, denn er hatte ziemlich bald die Polizei auf den Fersen.

Immer wieder schön: unklare Bezüge. So wie im Fall einer Familie, der an Weihnachten ein Kater zugelaufen war. "Sie konnte ihn aber erst am 3. Februar beim Tierarzt (...) abgeben. Er war seit Mitte Dezember nicht mehr nach Hause gekommen." Der Kater? Oder doch der Tierarzt? In letzterem Fall hätte hoffentlich schon vor dem 3. Februar jemand die Polizei verständigt.

Landwirten macht die Afrikanische Schweinepest weiterhin Sorgen. Sie fordern eine Ausweitung der Wildschweinjagd. In einem Artikel zu dem Thema hieß es, dass aus Sicht von Jägern die Jagd mit "Nachsichtgeräten" eher wenig Sinn habe. Das helfe nicht, eine ganze Seuche einzudämmen. Kein Wunder, wäre ein vorausschauendes Vorgehen doch vermutlich vielversprechender. Nicht, dass Jäger und Landwirte am Ende das Nachsehen haben.

Die freie Presse - das fünfte Rad der Demokratie?

Das haben Landwirte nach eigenem Empfinden im Zusammenhang mit dem Biber schon oft genug: Dass Naturschützer ihn - sehr zum Verdruss vieler Bauern - für wertvoll halten, ist ja bekannt. Eine ungewöhnliche Begründung nannte allerdings ein Naturschützer, als er Biber als wertvolle „Landschafgestalter“ bezeichnete.

Ein bisserl durcheinander war auch ein Kommunalpolitiker, als es im Gespräch darum ging, welche als systemrelevant bezeichneten Berufe trotz des Lockdowns nicht einfach den Dienst einstellen können: Krankenhausmitarbeiter zählte er auf, Altenpfleger, Supermärkte etc. Dann wollte er eigentlich auf die Medien als "vierte Säule der Demokratie" hinaus, die ebenfalls nicht einfach den Betrieb zusperren könnten. Doch was in der Eile herauskam, war das "fünfte Rad der Demokratie". Zur Verteidigung des Mannes sei gesagt: Er gehört nicht zu den Corona-Leugnern, weshalb wir ihm bei diesem Versprecher keine Absicht unterstellen wollen.

Abtauchen in der Passauer Innenstadt

Viel zu lachen gab es seit Beginn der Corona-Pandemie wahrlich nicht. Im Dickicht der sich ständig verändernden Corona-Verordnungen blickte so mancher zudem nicht mehr durch: Was war wo ab wann wie lange bis wohin erlaubt und was nicht? Irgendwann wunderte man sich über gar nichts mehr. Es sei denn über eine Regelung aus Passau. Dort war nämlich laut einem Artikel in unserer Zeitung in der kompletten Innenstadt "Essen, Trinken und Tauchen nicht erlaubt". War in Passau etwa schon wieder Hochwasser?

Dazu passt ein Artikel über die Ausgabe kostenloser FFP2-Masken in Apotheken im Wittelsbacher Land. Obwohl auch hier nichts von einem Hochwasser bekannt war, hieß es darin: "Teilweise wateten die Kunden schon vor der Öffnung vor dem Haus.“

Auf so viel Andrang hätten auch zahlreiche andere Geschäftsinhaber gehofft, doch ihnen machten die beiden Lockdowns und die Hygieneregeln einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Dass in einem unserer Artikel über die Nöte des Einzelhandels dieser zum Einzelhendl wurde, konnte die aufmerksame Autorin zum Glück gerade noch verhindern.

CO 2 -Senioren in Schulen und Kindergärten?

Die Landesausstellung in Aichach und Friedberg war einer der Höhepunkte des vergangenen Jahres. Für Erwachsene, aber auch für jüngere Besucher hatten sich die Ausstellungsmacher viel einfallen lassen. Dass für Kinder allerdings "für Spieß und Spaß gesorgt" sein sollte, ließ uns dann doch stutzig werden. Waren da etwa Spielverderber am Werk? Besuche vor Ort ergaben: alles in Ordnung, Kinder verließen die Ausstellung unbeschadet.

Die Corona-Pandemie brachte den Alltag in Schulen und Kindergärten gehörig durcheinander. Um Ansteckungen der Kinder zu verhindern, berieten mehrere Kommunen über den Kauf von CO 2 -Ampeln. Diese melden, wenn die Kohlendioxid-Konzentration im Raum zu hoch sei und gelüftet werden müsse. Eine Kommune ging einen anderen Weg: Statt CO 2 -Sensoren wollte sie sich "CO 2 -Senioren" zulegen. Die Kinder (und die Senioren) hätte dieses Pilotprojekt vermutlich gefreut. Es wurde jedoch nicht weiterverfolgt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen