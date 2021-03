vor 16 Min.

Kurioser Unfall: Auto macht sich in Karlsfeld selbständig

Weil ihr Auto zugeparkt ist, kann eine 29-Jährige in Karlsfeld nur über die Beifahrertür hinein gelangen. Dann macht sie einen Fehler - und alles geht ganz schnell.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es am Mittwoch gegen 14 Uhr in Karlsfeld gekommen. Auf dem Parkplatz des Bürgerhauses in der Allacher Straße stieg eine 29-Jährige nicht durch Fahrer- sondern durch die Beifahrertür in ihr Auto. Wie die Polizei Dachau berichtet, konnte sie aufgrund der Parksituation nur so in ihren Wagen gelangen. Vom Beifahrersitz aus startete die Frau den Motor ihres Automatikwagens und löste die Bremse.

Kurioser Unfall in Karlsfeld: Leichte Verletzungen und ein Schaden von 7000 Euro

Dadurch geriet ihr Auto ins Rollen und touchierte zwei geparkte Fahrzeuge seitlich. Verzweifelt versuchte die 29-Jährige, mit dem rechten Bein das rollende Fahrzeug vom Innenraum aus zu bremsen. Dies gelang ihr aber nicht. Erst als ihr Wagen gegen das Heck eines dritten Autos krachte, kam er zum Stillstand.

Die Frau musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum Dachau eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (kneit)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen