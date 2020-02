vor 6 Min.

Kurkapelle aus Berlin spielt im Canada

Die „Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot“ spielt im Canada in Obermauerbach.

Tickets für Konzert sind im Vorverkauf zu haben

Die „Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot“ aus Ostberlin spielt am Samstag, 22. Februar, im Canada in Obermauerbach. Sie wurde 1986 in Ost-Berlin als Teil der konterkulturellen und politischen Underground-Szene gegründet. Wie der Veranstalter mitteilt, ist die Kurkapelle nicht nur eine Band, sondern auch ein soziales Projekt und zugleich ein Experiment, das traditionelle Blas- und Volksmusik mit Rock und Punk verbindet.

Die Combo war an vielen sozialen und politischen Themen beteiligt, die Berlin und Deutschland in den vergangenen drei Jahrzehnten geprägt und verändert haben, heißt es weiter.

Fast 20 Musiker aus verschiedenen Bereichen wie Film, Philosophie, Landwirtschaft, Theater, Bauwesen, Politik, Ingenieurwesen, Lehre und Medizin haben an dem Projekt teilgenommen. Daher ist die Kapelle ein einzigartiges Künstlerkollektiv und eine musikalische Familie. Ihr Sound ist energisch und wild und gleichzeitig weich und groovig. Schlagzeug, Gitarre, mehrere Posaunen und Trompeten, Waldhorn und Bariton, zahlreiche Saxofone, Klarinetten, mehrere Sänger und die Tuba fügen sich zu einem einzigartigen Klang zusammen.

Das Liedrepertoire reicht von revolutionär inspirierten Hits von Spike Jones, Georg Kreisler und Hanns Eisler bis hin zu originellen Arrangements, die alles von Grunge bis russischer und bayerischer Volksmusik kombinieren. Nun ist die Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot in Obermauerbach zu erleben.

Karten gibt es zum Preis von zwölf Euro online unter www.canada-mauerbach.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kosten sie 15 Euro. Einlass zum Konzert ist ab 19 Uhr, Beginn um 20.15 Uhr. (AZ)

