17:37 Uhr

Kurse und Konzerte fallen im Landkreis Aichach-Friedberg aus

Wegen der Corona-Pandemie gibt es weitere Absagen im Wittelsbacher Land und der Nachbarschaft. Betroffen sind unter anderem Kurse und Konzerte.

Die Zahl der Absagen aufgrund des Coronavirus steigt. Im Folgenden eine Übersicht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Aichach-Friedberg

Einen Kurs „Obstanbau Praxis Obstbaumschnitt“ hatte die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege im Landkreis Aichach-Friedberg im Rahmen der Gartenpflegeausbildung für Samstag, 4. April, in Vogach-Mittelstetten geplant. Wie das Landratsamt nun mitteilt, fällt der Kurs aus.

Inchenhofen

Der Kunsthandwerkermarkt im Arnhofer Stadl, der für Sonntag, 5. April, geplant war, ist nach Angaben der Veranstalter abgesagt worden.

Pöttmes

Das Konzert des Volksmusikstars Marc Pircher im Schützenheim in Grimolzhausen muss wegen des Coronavirus verschoben werden. Statt am Samstag, 18. April, findet das vom Fanclub „Hey Dirnd’l Power“ organisierte Konzert nun am Samstag, 16. Mai, statt. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Bei Rückfragen steht Maria Braun, die Vorsitzende des Fanclubs, unter der Telefonnummer 08253/6252 zur Verfügung.

Todtenweis

Das für Samstag, 28. März, geplante Ehrenamtsessen der Pfarrei Todtenweis findet nicht statt. Es ist ersatzlos gestrichen. (AZ)

