07.12.2018

Kurzweilige Stunde mit den Jugendlichen

Bei der Pastoralvisitation in Inchenhofen führt Generalvikar Heinrich viele Gespräche. Ein Solo auf dem Cajon bekommt viel Applaus

Zur Pastoralvisitation kamen Generalvikar Harald Heinrich und Domvikar Martin Riß aus dem Bistum Augsburg zwei Tage in der Pfarreiengemeinschaft Inchenhofen. Die beiden bezeichneten Inchenhofen als „einen besonderen Höhepunkt“ im Rahmen der gesamten Visitation, weil die Gemeinde ein bekannter Wallfahrtsort ist.

Bereits einige Wochen zuvor hatten alle Pfarrgemeinderäte, der Pastoralrat und Dekan Stefan Gast mit dem Pfarramt Informationen zusammengetragen. Im Pastoralrat wurde über die Arbeit des Gremiums und die Pfarreiengemeinschaft berichtet. Generalvikar Heinrich hörte aufmerksam zu, stellte Fragen, gab Ratschläge und ermutigte die Ehrenamtlichen bei ihrer weiteren Arbeit. Nach dem Mittagessen standen Gespräche mit den Pfarrsekretärinnen, Kirchenpflegern, Mesner und pastoralen Mitarbeitern an. Ein Besuch im Kinderhaus St. Leonhard durfte ebenfalls nicht fehlen. Währenddessen besuchte Domvikar Martin Riß die Sakristeien und die Pfarrsekretariate.

Im Anschluss stand eine gemeinsame Stunde mit Ministranten und Jugendlichen der Pfarreiengemeinschaft auf dem Programm. Die jungen Erwachsenen gestalteten die Stunde zusammen mit der Paradise Band, die mit ihren modernen Liedern alle zum Mitsingen anregte. Samuel Schnur spielte auf Wunsch des Visitators auf seinem Cajon ein Solo, das mit großem Applaus belohnt wurde. Nach einer Präsentation über Aktivitäten der Pfarreiengemeinschaft konnten dem Visitator Fragen gestellt werden. Heinrich fand lobende Worte für die kurzweilige Stunde mit den rund 40 engagierten Jugendlichen. Der Samstag endete mit einer Vorabendmesse in der Wallfahrtskirche St. Leonhard, die der Chor Amici & friends musikalisch gestaltete. Höhepunkt der Visitation und zugleich Abschluss war das gemeinsame Hochamt zum Christkönigsfest in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Hollenbach. Alle vier Kirchenchöre hatten zuvor mehrfach geprobt, um die Feier musikalisch zu umrahmen. In seiner Predigt ging der Generalvikar auf die Frage ein, was das Ziel „für uns als Kirche, als Pfarrgemeinde“ sei. Seine Antwort: „Nicht, dass es dort alle gemütlich haben, ist das Ziel, sondern dass wir miteinander gut vorankommen zu den Menschen, die auf die Frohe Botschaft warten, sie mit Jesus in Berührung zu bringen.“ Am Ende gab der Generalvikar bekannt, dass Bischof Konrad Zdarsa Dekan Stefan Gast für weitere sechs Jahr zum Dekan des Dekanates Aichach-Friedberg ernannt hat. Nach dem Gottesdienst nahmen viele Gläubige die Einladung zum Stehempfang im Hollenbacher Pfarrheim an. (sws)

