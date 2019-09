00:35 Uhr

Kurzweiliger Hoagarten im Pfarrzentrum

Besucher erleben mit Gruppen aus dem Oberland und aus Österreich einen unterhaltsamen und musikalisch anspruchsvollen Abend in Aichach. Dazu reist eigens eine Delegation aus der Partnergemeinde Brixlegg an

Von Erich Echter

Gruppen aus dem Oberland und Österreich trafen sich im Aichacher Pfarrzentrum zum bayerischen Hoagarten. Moderator Lenz Berger aus Höglwörth (Gemeinde Anger, Kreis Berchtesgadener Land) – mit riesigem Gamsbart am Hut – führte mit lustigen und hintersinnigen Wortbeiträgen durchs Programm und stellte die einzelnen Gruppen und ihren Werdegang vor.

Vorbereitet und organisiert hatte den Abend und das kurzweilige Programm Annemarie Stöffel. Bürgermeister Klaus Habermann begrüßte eine Abordnung aus der Partnergemeinde Brixlegg mit seinem Amtskollegen Rudi Puecher.

Das Grassauer Blechbläserquartett – eine Gruppe, die ohne Übertreibung als eine besten in der bayerischen Musikkultur bezeichnet werden kann – eröffnete mit einem festlichen Marsch den Hoagarten.

Die Krammerer Sänger beschrieb Berger als eine Truppe, bestehend aus Bauern, Viehhändlern und einem Finanzbeamten. Dass es die Innviertler faustdick hinter den Ohren hatten, zeigte sich im Laufe des Abends. Ihre Vorliebe waren forsche Lieder und nicht immer druckreife Wortbeiträge. Ihre eigenen Texte hatten sie zu Verdis Oper „Nabucco“ geschrieben. Frei nach „La Montanara“ folgte die Überleitung zu „Wir essen gern a Bradl“. Höhepunkt ihres Auftrittes waren der Innviertler Landler und die Kreuzweh-Polka.

Dass die Musiker des Grassauer Blechbläserquartetts Künstler auf ihren Instrumenten sind, machten sie am Samstagabend deutlich. Alle Musiker kommen aus der Musikschule Grassau im Chiemgau. Ein Bestandteil ihres Auftrittes in Aichach war der klangvolle Einsatz von zwei Alphörnern. Sie seien viel auf Konzertreisen unterwegs und haben manche Preise gewonnen, berichtete Lenz Berger. Ein Ohrenschmaus war der Dreiwinkl G’sang. Die drei stammen aus Piding/Rupertiwinkel, Nußdorf am Inn und Berchtesgaden – daher der Name des Trios. Nicht nur gesanglich, sondern auch instrumental hatte es viel zu bieten. Als Künstler auf der Ziehharmonika erwies sich Michi Scheil, Tamara Kaltenbacher spielte begnadet auf ihrer Zither.

Aus Tirol kam das Harfenduo Gerhard Hausberger und Carina Höck. Seit einem Jahr spielen sie nicht nur als Lehrer und Schüler, sondern als Harfenduo zusammen. Der Schwerpunkt von Hausberger, der aus dem Altbachtal stammt, ist Harfe, Hackbrett und steirische Harmonika. Aus Voith in Österreich kommt Carina Höck. Sie nahm Harfenunterricht bei Hausberger. Die Abschlussprüfung im Tiroler Musikschulwerk bestand sie mit Auszeichnung. Ihre musikalischen Einsätze beim Hoagarten waren hörenswert. „Da kann man Respekt haben“ kommentierte denn auch Lenz Berger. Überrascht wurden die Besucher mit einer Alphorneinlage von Stefan Hildebrand und Wolfgang Diem von den Grassauer Blechbläsern.

Zum Schmunzeln war natürlich so mancher Wortbeitrag von Lenz Berger. Die Geschichte vom Ohrwurm, der von Schwerhörigkeit befreit wurde, brachte die Besucher zum Lachen. Nicht ohne war eine Geschichte über die heiratslustige Marlene, die mit einer Anzeige einen Hochzeiter sucht. Doch die Bewerber interessieren sich nur fürs „Sach“. Auch die „Preißn“ bekamen bei so manchen Geschichten ihr Fett weg. Zum Schluss gab es für die Akteure donnernden Applaus und alle sangen „Fein sein beinander bleiben“.

