vor 6 Min.

Kurzzeitpflege: Seniorenbeirat schickt „Brandbrief“

Der Mangel an Plätzen für die Kurzzeitpflege ist auch in Aichach ein Problem. Der Seniorenbeirat will deswegen einen "Brandbrief" versenden.

Der Aichacher Seniorenbeirat fordert die kommunalen Politiker in Sachen Kurzzeitpflege zum Handeln auf. Der Landkreis soll Seniorenheime bezuschussen.

Einen „ Brandbrief “ will der Seniorenbeirat der Stadt Aichach wegen des Mangels an Kurzzeitpflegeplätzen an den Landrat, das Sozialministerium und die Bundesregierung schicken. Das war Thema in der jüngsten Sitzung des Gremiums, der letzten dieser Amtszeit.

Die prekäre Situation in der Kurzzeitpflege im Landkreis und ganz Bayern war bereits im Januar Thema eines Treffens, das nun ausführlich nachbesprochen wurde. Damals hatten Sebastian Hartmann von der Sozialstation und Andrea Neukäufer vom Haus Hildegard in Pöttmes über das Defizit berichtet, das Trägern durch das Angebot von festen Kurzzeitpflegeplätzen entstehen würde. Beiratsvorsitzender Horst Thoma appellierte an die kommunalen Mandatsträger, Gelder dafür zur Verfügung zu stellen. So gebe es bereits Landkreise , die durch Zuschüsse Seniorenheimen ermöglichten, feste Kurzzeitpflegeplätze auszuweisen. Auch die Stadt Augsburg gehe hier mit gutem Beispiel voran.

Beirat will in Altenpflege höhere Pflegesätze

Der Seniorenbeirat fordert, dass mehr Personal für die Altenpflege gewonnen wird, eventuell durch Anwerbung aus dem Ausland oder Einbeziehung von hier lebenden Migranten. Weiter soll die Pflegekasse die Pflegesätze erhöhen. Die Eigenanteile sollen dagegen nicht mehr erhöht werden. Der Beirat fordert weiter, dass der Landkreis die Bereitstellung von Kurzzeitpflegeplätzen bezuschusst. Er soll außerdem die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, dass bei Neubauten von Pflegeheimen verpflichtend Kurzzeitpflegeplätze bereitgestellt werden müssen. Das alles soll Inhalt des „ Brandbriefs “ sein, der an den Landrat, das Sozialministerium und die Bundesregierung geht, um die Dringlichkeit zu verstärken.

Ein weiteres Thema der Sitzung war der mehrmals im Seniorenbeirat geforderte „Stadtbus“. Bürgermeister Klaus Habermann versprach, eine Infoveranstaltung zu dem Modell „Flexibus“ abzuhalten, das im Landkreis Günzburg seit zehn Jahren praktiziert wird. Außerdem will sich der Seniorenbeirat über das bereits bestehende Modell „Anrufsammeltaxi“ informieren.

"Wahlprüfsteine" für die Kommunalwahl

Thoma stellte außerdem ein Papier des Landesseniorenbeirates Bayern vor, in dem im Hinblick auf die Kommunalwahl sogenannte „Wahlprüfsteine“ zusammengestellt sind. Diese hinterfragen zum Beispiel die Teilhabe von Senioren an kulturellen Veranstaltungen, die Unterstützung für alleinlebende Menschen, die Mitwirkung von Senioren an kommunalen seniorenpolitischen Gremien, Gesundheitsversorgung und pflegerische Versorgung. Der Seniorenbeirat hat sich in zahlreichen Veranstaltungen über diese Angebote im Landkreis kundig gemacht. Handlungsbedarf sieht er vor allem im pflegerischen Bereich, im öffentlichen Nahverkehr und bei der Schaffung von seniorengerechten, bezahlbaren und barrierefreien Wohnungen.

Ein weiteres Thema war die Zusammensetzung des künftigen Seniorenbeirates. Dabei wäre es laut Thoma wünschenswert, wenn sich das Gremium um einige Gruppen, die Seniorenarbeit leisten, aber noch nicht im Beirat vertreten sind, erweitern würde. Allerdings wurde bereits bei der jüngsten Veranstaltung ein größerer Kreis eingeladen, was allerdings keine Resonanz hatte. Bürgermeister Habermann betonte, die zahlenmäßige Erweiterung des Gremiums sei kein Problem, wenn ein Antrag gestellt würde. Der Stadtrat würde dem sicher offen gegenüberstehen. Gruppierungen, die regelmäßige Seniorenarbeit in Aichach und Ortsteilen betreiben, können sich bei Interesse an Horst Thoma wenden. (brw)

