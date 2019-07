vor 4 Min.

Kutscher Mayerhofer hört auf und spendet Geld

Nachdem Hans Mayerhofer aus dem Kühbacher Ortsteil Unterschönbach seine Karriere als Kutscher beim Oktoberfest im vergangenen Jahr beendet hat, gönnt er nun seinen altgedienten Pferden auch bei Umzügen zu Volksfesten mit dem Kühbacher Bierwagen den wohlverdienten Ruhestand. Vor 30 Jahren hatte er mit seinem Sohn sowie Hans Braun und Georg Stemmer aus Kühbach in vielen Stunden den Brauereiwagen mit Holzfässern in Eigenregie für die Kühbacher Brauerei und die Familie von Beck-Peccoz gebaut. Für die Dekoration mit Blumen und Schleifen war in all den Jahren seine Frau, Franziska Mayerhofer, zuständig. Bei seinen letzten zwei Umzügen in Pöttmes und Aichach spannte er die Pferde Ebro, Enzo, Liva und Rocky ein. Sie hatten ihm in all den Jahren trotz Hitze, donnernden Salutschüssen mit der Kanone, lauten und in der Luft wirbelnden Fahrgeschäften und zahlreichen streichelnden Händen der Zuschauer immer treu und zuverlässig gedient. Zum Dank für all die schönen Erlebnisse und die unfallfreien Jahre, die ihn, seine Pferde und die Helfer auf vielen Hochzeiten, Leonhardi-Fahrten und Festumzügen im Landkreis und weit über dessen Grenzen hinaus geführt haben, spendet Mayerhofer die Einnahmen der zwei letzten Umzüge an das Pfarrer-Knaus-Heim in seinem ehemaligen Wohnort Kühbach. (AN)

Themen Folgen