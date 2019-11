vor 21 Min.

LKW ausgebrannt: Eine Spur auf B300 Richtung Norden bald wieder frei

Die B300 zwischen Aichach-Süd und Ecknach war am Freitagmorgen aufgrund eines Unfalls komplett gesperrt. Zumindest eine Spur soll demnächst freigegeben werden.

Ein Lastwagen ist am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr auf der B300 zwischen Aichach-Süd und Ecknach komplett ausgebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Fahrer vermutlich am Steuer eingeschlafen. In Richtung Süden fahrend krachte der 38-Jährige mit seinem Laster etwa 300 Meter vor der Ausfahrt Aichach-West (Ecknach) in die Mittelleitplanke. Dort befand sich ein angebrachter Aufprallschutz.

LKW-Fahrer schläft am Steuer ein: 200.000 Euro Schaden

Durch die Kollision fiel der Laster zur Seite und der Tank wurde herausgerissen und brannte völlig aus. Der Lastwagen, der Backwaren gelanden hatte, wird derzeit noch vor Ort zerlegt, damit er abtransportiert werden kann. Auch die Straße ist laut Polizei stark beschädigt worden. Der Sachschaden soll sich auf rund 200.000 Euro belaufen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Aichach gebracht.

Die B300 war Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt. Demnächst soll zumindest eine Spur Richtung Norden wieder freigegeben. In Richtung Süden bleibt die B300 wohl noch länger gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Es kommt aber auch weiterhin zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren 50 bis 60 Feuerwehrleute aus Aichach, Ecknach, Dasing, Griesbeckerzell und Friedberg. Ein Fehlalarm führte dazu, dass irrtümlicherweise zwischendurch von einem Brand in einer Ecknacher Firma ausgegangen wurde, da der Alarm aufgrund der starken Rauchentwicklung dort ausgelöst wurde. (AZ)

