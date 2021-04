vor 50 Min.

Lage am Krankenhaus Aichach: "Das Bild hat sich deutlich gewandelt"

Plus Nicht nur wegen Corona ist die Situation am Krankenhaus Aichach angespannt. Wie Geschäftsführer Hubert Mayer die Lage einschätzt und wo es neue Corona-Fälle gibt.

Von Max Kramer

Die Krankenhäuser stehen seit Beginn der Corona-Pandemie in einem besonderen Fokus. Wie wechselhaft die Situation dort sein kann, erleben momentan die Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg. Am Mittwoch berichtete Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer, man beobachte einen "unheimlichen Druck an schwer erkrankten anderen Patienten". So gebe es zum Beispiel "eine Fülle kardialer Ereignisse, die wir nicht erklären können". Die Corona-Lage sei dagegen relativ stabil. Am Donnerstag sagte Mayer nun: "Das Bild hat sich wieder deutlich gewandelt."

Themen folgen