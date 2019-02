04.02.2019

Lamprechtsbach muss neu verrohrt werden

Das Tiefbauprojekt in Pöttmeser Schießstatt kostet Kommune wohl 200000 Euro

Der Lamprechtsbach im Bereich der Schießstatt in Pöttmes muss neu verrohrt werden. Das wird die Marktgemeinde viel Geld kosten. Doch ihr bleibt nichts anderes übrig. Das machte Peter Fesenmeir vom Pöttmeser Bauamt im Marktgemeinderat deutlich.

In diesem Winter habe schon drei Mal die Feuerwehr ausrücken müssen, weil Wasser aus dem Bach in einen Keller lief. Bei einer Befahrung der Rohre stellte sich heraus, dass sie teils von Wurzeln durchzogen und teils bereits zusammengebrochen sind. Weil die Rohre in diesem Bereich laut Bürgermeister Franz Schindele zu großen Teilen durch Privatgrundstücke laufen – teilweise auch unter Wohnhäusern – sind sie nicht zugänglich und können somit nicht saniert werden.

Die Verwaltung riet daher dazu, die bestehenden Rohre stillzulegen und den Bach auf einer anderen Trasse und durch neue Rohre durch öffentlichen Grund zu führen. Verwaltungsmitarbeiter Fesenmeir betonte: „Wir empfehlen, das in diesem Jahr zu machen und nicht zu schieben.“ Doch das kostet. Seine Schätzung, die er selbst noch als niedrig bezeichnete, beläuft sich auf 200000 Euro.

Bis die Rohre erneuert würden, werde der Bauhof die Situation im Auge behalten. Die Gemeinde will nun die Anwohner anschreiben und darauf hinweisen, dass sie gegebenenfalls angeschlossene Entwässerungsleitungen umbauen müssen.

Schindele kündigte an, dass der Marktgemeinderat zunächst den Grundsatzbeschluss für die Erneuerung fällen müsse. Nach genaueren Untersuchungen, auch was mögliche Wasserrechte am Lamprechtsbach anbelangt, werde das Thema noch einmal im Marktgemeinderat behandelt. Das Gremium war einverstanden. Zumal der Bürgermeister betonte: „Wenn Probleme auftauchen, stehen wir in der Haftung.“ (nsi)

