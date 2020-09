vor 17 Min.

Landesausstellung 2020: Live-Musik auf dem Stadtplatz in Aichach

Der Aichacher Stadtplatz wurde erneut zur Konzertbühne: Straßenmusikanten boten Live-Musik im Rahmen der Bayerischen Landesausstellung 2020.

Von Erich Echter

Leicht herbstliche Stimmung begleitete den vierten Musikabend auf dem Aichacher Stadtplatz unter dem Motto „In entspannter Atmosphäre den Ausklang der Woche genießen“. Wie schon in den Vorwochen spielten am Freitag Straßenmusikanten vor dem Rathaus und an der Spitalkirche auf. Auch an die Kinder hatte die Stadt gedacht. Unter der Anleitung von Hexe Beltana übten sie sich beim Reisbälle basteln.

Landesausstellung 2020: Moni Wagner aus Aichach mit mitreißenden Songs

Am Freitag trat Moni Wagner, eine Singer-Songwriterin aus Aichach, am Spital auf. Mit ihren mitreißenden, emotionsgeladenen Songs ohne Netz und doppelten Boden zog sie eine Vielzahl von Besuchern in ihren Bann.

Bild: Erich Echter

Unter den Zuhörern war auch die bundesweit bekannte Kabarettistin Martina Schwarzmann aus Altomünster (Landkreis Dachau) auszumachen. „Ich muss schon schauen, was meine Praktikantin macht“, sagte Schwarzmann in Anspielung auf Moni Wagner und lachte. Sie freute sich, dass so viele Menschen ihrer Schülerin zuhörten.

Landesausstellung in Aichach: Trio Tzigane hat exzellente Musik dabei

Das Trio Tzigane mit Gregor Holzapfel und Maximilian Pollanka aus Aichach übte sich am Maibaum als Duo. Kontrabassist Florian Naßl war ausgefallen. Zum Repertoire von Holzapfel und Pollanka gehörte hauptsächlich „Zigeunerjazz“, welcher besonders durch Django Reinhardt und Stéphane Grappelli Anfang der 30er-Jahre geprägt worden war. Trotz des fehlenden Kontrabassisten boten die beiden ihrem Publikum exzellente Musik.

Mit pantomimischen Einlagen erinnerten auch dieses Mal wieder drei Akteure des Volkstheaters Aichach die Livemusik-Besucher daran, auf die Corona-Abstandregeln zu achten. Bild: Erich Echter

Mit pantomimischen Einlagen erinnerten auch an diesem Freitag wieder drei Akteure des Volkstheaters Aichach die Livemusikbesucher daran, auf die Corona-Abstandsregeln zu achten.

