vor 19 Min.

Landesausstellung: Am 28. April ist Eröffnung

Das alte Feuerwehrhaus an der Martinstraße in Aichach spielt eine zentrale Rolle bei der Bayerischen Landesausstellung 2020.

Jetzt steht der Termin für die Eröffnung der Bayerischen Landesausstellung in Aichach und Friedberg fest. Warum der Landrat darüber froh ist.

Die Landesausstellung 2020 rückt immer näher. Inzwischen steht der Eröffnungstermin fest. Landrat Klaus Metzger teilte gestern die Information des Hauses der Bayerischen Geschichte mit. Die Landesausstellung „Stadt befreit – Wittelsbacher Gründerstädte“ wird am Nachmittag des 28. Aprils eröffnet.

Für den Landrat ist es der wichtigste Veranstaltungstermin 2020

Metzger spricht vom wichtigsten Veranstaltungstermin des kommenden Jahres. Jetzt könnten Fragen zum Wo und Wie konkret angegangen werden.

Auch die Stadt Aichach geht die Ausstellung an. Der Bauausschuss befasst sich in seiner Sitzung in der nächsten Woche mit dem alten Feuerwehrhaus, das für die Landesausstellung genutzt wird. Unter anderem geht es um die Errichtung einer Stadtmauerkulisse. Wie berichtet, sieht das Konzept eine klassische Ausstellung im Friedberger Schloss und eine multimediale Geschichtsschau vor, die im alten Feuerwehrhaus in Aichach präsentiert wird. (jca)

