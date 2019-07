00:33 Uhr

Landesausstellung: Feuerwehrhaus wird umgebaut

Das alte Aichacher Feuerwehrhaus an der Martinstraße soll für die Bayerische Landesausstellung 2020 genutzt werden. Darüber berät der Aichacher Bauausschuss am nächsten Dienstag.

Der Umbau in Aichach ist ebenso Thema wie Wohnraum in Ecknach und Kulturgraben in Zell

Eine umfangreiche Tagesordnung hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats vor der Sommerpause zu absolvieren. Am Dienstag, 9. Juli, geht es unter anderem um das alte Feuerwehrhaus an der Martinstraße, das bekanntlich für die Bayerische Landesausstellung 2020 genutzt werden soll. Der Ausschuss berät über die Nutzungsänderung zu Ausstellungs- und Büroräumen und die Errichtung einer Stadtmauerkulisse.

In gleich drei Tagesordnungspunkten geht es um die Schaffung von Wohnraum in Ecknach. Dem Ausschuss liegen zwei Bauanträge für Wohnanlagen vor – eine mit sechs Wohnungen an der Eschenstraße und eine mit 13 Wohnungen nahe der Pfarrer-Steinacker-Straße. Dazu liegt ein Antrag vor, einen Teil eines Grundstücks an der Uferstraße als Bauland auszuweisen.

In weiteren Bauanträgen geht es um einen Umbau der „Alten Berufsschule“ an der Steubstraße 3 und 5 sowie ein Lager- und Garagengebäude an Schützenstraße und Blütenweg in Untergriesbach, das künftig als Wohngebäude genutzt werden soll.

Auf der Tagesordnung stehen zudem mehrere Bauleitverfahren. Für die Bebauungspläne „Photovoltaik Sulzbach“, „Am Riedweg“ in Klingen sowie „Zwischen der Oskar-von-Miller-Straße und der Theodor-Heuss-Straße“ werden die eingegangenen Anregungen abgewogen, bevor der Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst werden soll. Für den Bebauungsplan „Siedlung-Ost“ in Untergriesbach liegt ein Änderungsantrag vor.

Weitergehen soll es am Kulturgraben in Griesbeckerzell: Für den Ausbau zum Hochwasserschutz sollen nun Bauabschnitte gebildet werden.

Außerdem geht es um die Umgestaltung einer verpachteten Fläche. Zum Eichenprozessionsspinner steht eine Information auf der Tagesordnung. (AN)

Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Sitzungssaal der Stadt im Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt 13.

