Landesausstellung: Infopunkt in Aichach ist fast fertig

In Aichach sollen die Besucher einen zentralen Anlaufpunkt haben. Ein zentraler Infopoint wird in der ehemaligen Metzgerei Haselberger am Oberen Stadtplatz eingerichtet. Die Räume stehen seit der Schließung der Metzgerei leer.

Der Start der Landesausstellung in Aichach und Friedberg ist zwar verschoben, doch die Vorbereitungen gehen weiter. Der Infopoint in Aichach ist auf der Zielgeraden.

Wann die Bayerische Landesausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ in Aichach und Friedberg eröffnet wird, steht derzeit in den Sternen. Aus dem geplanten Eröffnungstermin Ende April wird nichts. Die Corona-Krise bremst allerdings nicht die Vorbereitungen.

Landesausstellung: Umbau der Metzgerei ist fast fertig

Der Umbau ist so gut wie fertig, teilt Bürgermeister Klaus Habermann mit, und ergänzt schmunzelnd: „Jetzt fehlt bloß noch die Landesausstellung." (AZ)

