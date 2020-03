20.03.2020

Landjugend Rehling: Gute Bilanz

Verein plant auch dieses Jahr wieder ein „Lechfeldbeben“

In allen Belangen eine zufriedenstellende Bilanz präsentierte die Vorstandschaft der Katholischen Landjugend (KLJB) bei der Generalversammlung im Schlossbräustüberl Scherneck. Erster Vorsitzender Daniel Hauser durfte neben den Mitgliedern auch Präses Pater Thomas willkommen heißen. Dieser fand gleich zu Versammlungsbeginn lobende Worte für die gemeinsamen Aktionen von Jugend und Kirche – sei es die Rockmesse in der Pfarrkirche oder der Jugendkreuzweg.

Erfreut sind die Verantwortlichen der KLJB auch mit der Mitgliederentwicklung, im vergangenen Jahr konnten 25 Mitglieder neu dazugewonnen werden – damit stieg die Mitgliederzahl erstmals über 200 auf aktuell 203 Mitglieder.

Sehr umfangreich war der Jahresbericht von Schriftführerin Lena Hauser. Diese konnte aus dem vergangenen Jahr neben den bisher bekannten Vereinsaktivitäten wie Theateraufführungen oder Seifenkistenrennen auch das erstmals durchgeführte „Lechfeldbeben“ als Höhepunkt hervorheben. Bei diesem Abend am See in Oberach war ein lobenswertes Miteinander aller Mitglieder schon bei den Vorbereitungen und auch bei den Nacharbeiten zu bemerken, was hohes Lob der Vereinsführung einbrachte.

Positiv fiel auch der Kassenbericht aus, den Justin Kaiser präsentierte. Mit für das positive Ergebnis sorgten der gute Theaterbesuch und das erstmals ins Leben gerufene „Lechfeldbeben“. Auch die Kasse des Jugendheims erfreute sich einem positiven Ergebnis, wie der zuständige Kassenverwalter Felix Merl in seinen Ausführungen bestätigte. Auf der Tagesordnung standen eigentlich Nachwahlen an, doch hatten sich alle Vorstandsmitglieder einschließlich Fahnenabordnungen und Kassenrevisoren bereit erklärt, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Deshalb konnte dieser Punkt abgehakt werden. Nachdem die anstehenden Jahrestermine bekannt gegeben wurden, übernahm Vorsitzender Daniel Hauser das Schlusswort mit viel Dank und auch ein paar Präsenten für Vorstandsmitglieder, die sich besonders engagiert bei all den Terminen gezeigt hatten. Dies waren Mirjam Baur, Tobias Haberl, Benedikt Jakob und Janina Höniges. Zu den wichtigsten Veranstaltungen im Jahr 2020 gehören die Flurreinigung am 28. März, Jugendkreuzweg am 10. April, Osternachtsfeuer am 11. April, Ortsvereinsschießen am (24. und 25. April, Seifenkistenrennen in Au am 5. Juli, „Lechfeldbeben“ am 5. September, Rockmesse am 28. November, Rehlinger Advent am 29. November und Theater, das am 20. Dezember startet. (at)