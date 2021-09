Landkreis Dachau

Erneut schwerer Unfall an Indersdorfer Gabel: Hubschrauber im Einsatz

Bei einem Unfall an der Indersdorfer Gabel (Landkreis Dachau) wurden am Samstagnachmittag vier Menschen verletzt.

An der Indersdorfer Gabel zwischen Schwabhausen (Landkreis Dachau) und Dachau ist es am Samstagnachmittag erneut zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Der Unfall geschah im Einmündungsbereich der Staatsstraßen 2047 und 2050. Unfall: Zwei Autos stoßen an Indersdorfer Gabel zusammen Eine 60-Jährige war mit ihrem Opel gegen 13.30 Uhr auf der Staatsstraße 2047 in Richtung Dachau unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2050 bog die Frau nach links ab. Dabei übersah sie nach Polizeiangaben einen entgegenkommenden BMW. Beide Autos stießen zusammen. Erst am Donnerstag geschah ein Unfall an der Indersdorfer Gabel Die 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen; der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum Fürstenfeldbruck. Die 36-Jährige am Steuer des BMW sowie ihr zweijähriger Sohn wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Dritter Orden eingeliefert. Eine weitere, 33-jährige Mitfahrerin im BMW wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber nach Freising in das dortige Krankenhaus geflogen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Erst am Donnerstag war zuletzt ein Unfall an der Indersdorfer Gabel passiert. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. (nsi)

