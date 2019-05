vor 42 Min.

Landkreis braucht mehr Kurzzeitpflege-Plätze

Pflegende Angehörige leisten schon genug. Die Kurzzeitpflege könnte sie entlasten. Doch da herrscht ein Engpass im Wittelsbacher Land. Dafür gibt es einen Grund.

Von Carmen Jung

Es mangelt an Geld, es mangelt an Fachkräften und es mangelt an Plätzen: Der Notstand in der Pflege ist durchgreifend. Da muss es schon fast als gute Nachricht beurteilt werden, dass die Wartezeiten auf einen Heimplatz im Landkreis „nicht unverhältnismäßig hoch“ sind, wie es aus dem Landratsamt heißt. Eine entspannte Situation sieht allerdings anders aus.

Pflegende Angehörige bräuchten dringend eine Entlastung

Viele Angehörige sind noch bereit, ihre Pflegebedürftigen selbst zu versorgen und ihnen ein Leben zuhause zu ermöglichen. Doch gerade hier macht sich ein weiteres Problem bemerkbar: die geringe Zahl von Kurzzeitpflegeplätzen. Auch im Wittelsbacher Land herrscht hier ein Engpass. Dabei wäre die Kurzzeitpflege eine äußerst gute Möglichkeit, um Angehörige zu entlasten, um ihnen die Möglichkeit zu geben einmal durch zu schnaufen oder ihre Kräfte bei einer Urlaubsreise auftanken zu können.

Neue Tagespflegeplätze können das Problem nicht komplett entschärfen

In Pöttmes bietet die Sozialstation Aichach nun sechs Tagespflegeplätze an. Das ist eine gute Nachricht. Doch klar ist auch: Das mindert den Engpass in der Kurzzeitpflege nicht. Denn es geht für Angehörige vor allem darum, dass sie ihre Familienmitglieder für einen kurzen Zeitraum auch über Nacht gut aufgehoben wissen wollen. Es ist leider wie so oft im sozialen Bereich: alles eine Frage des Geldes.

