Landkreis will Kissinger Ortsdurchfahrt angehen

Erst wird aber ihr Zustand eingehend untersucht. Weitere Projekte in Unterbergen und Ried

Die Kreisstraße AIC12 weist in der Ortsdurchfahrt von Kissing teilweise massive Schäden durch alte Aufgrabungen auf. Die Sanierung der Straße in einer Länge von etwa 1,5 Kilometern war neben mehreren weiteren Projekten im Landkreissüden Thema in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Kreistags Aichach-Friedberg.

An der Kissinger Ortsdurchfahrt (Bachernstraße, Hauptstraße, Bachgasse und Meringer Straße) seien die Einfassungen und der Gehweg in keinem guten Zustand, berichtete Andreas Bezler, Sachgebietsleiter Tiefbau. Eine reine Fahrbahninstandsetzung komme daher sehr wahrscheinlich nicht infrage. In einigen Bereichen könnte zudem die verkehrliche Situation verbessert werden, so Bezler. Die Kreisstraße ist dort teilweise kurvig und weist wechselnde Steigungen auf. Überprüft werden muss zudem der Bestand an Versorgungsleitungen und ob Stütz- und Brückenbauwerke erneuert werden müssen, so Bezler, der eine gestaffelte Vorgehensweise vorschlug.

Katrin Müllegger-Steiger bat darum, in dem Zusammenhang zu prüfen, wie ein Unfallschwerpunkt am Ortseingang an der Bachernstraße entschärft werden könnte. Bezler sagte dazu: „Das geht nur Hand in Hand.“ Der Bauausschuss stimmte einstimmig einer eingehenden Voruntersuchung und der Vergabe von Planungsleistungen zur Ermittlung der Grundlagen und Vorplanung zu. Es wird ins Investitionsprogramm 2020 aufgenommen.

Schmiechen Die Gemeinde Schmiechen will mit der Planung für den Ausbau der Ortsdurchfahrten von Unterbergen im Zuge der Kreisstraße AIC12 (Hauptstraße) und der Kreisstraße AIC17 (Kirchstraße) in Vorleistung gehen. So wurde das schon bei der Ortsdurchfahrt von Schmiechen praktiziert. Für Planung, Grunderwerb und weitere Vorarbeiten sei dann genügend Zeit, argumentierte die Gemeinde.

Wie Andreas Bezler im Bauausschuss des Kreistags Aichach-Friedberg berichtete, ist das Projekt im Investitionsprogramm bereits aufgenommen. Ausgebaut werden soll die Hauptstraße auf einer Länge von etwa 500 Metern und die Kirchstraße auf etwa 400 Metern. Der Ausschuss war mit dieser Vorgehensweise einverstanden. Mit Schmiechen soll nun eine Planungsvereinbarung abgeschlossen werden.

in Ried Die Gemeinde Ried muss ihren Kanal im Zuge der Kreisstraße AIC14 (Sirchenrieder Straße) sanieren. Das soll Ende 2019, Anfang 2020 geschehen. Danach muss die Straße wiederhergestellt werden. Der Landkreis setzt in solchen Fällen die Fahrbahn regelmäßig in voller Breite instand, erläuterte Andreas Bezler. Die Kosten für die etwa 420 Meter lange Strecke werden insgesamt auf 135000 Euro geschätzt. Die Kosten für die Wiederherstellung dort, wo für den Kanal aufgegraben wurde, trägt die Gemeinde. Der Bauausschuss war damit einverstanden. Mit Ried wird eine Vereinbarung über die Kostenverteilung getroffen, das Projekt ins Investitionsprogramm 2020 aufgenommen. (bac)

