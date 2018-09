09:00 Uhr

Landrat: „Wir haben einen Pflegenotstand“

Es fehlten in den nächsten zehn Jahren etwa 600 Pflegekräfte im Wittelsbacher Land, erklärte Landrat Klaus Metzger in Klingen.

Klaus Metzger spricht bei CSU Klingen über Klinik in Aichach. Söder bei Eröffnung.

Das neue Krankenhaus in Aichach war ein großes Thema beim Bürgergespräch mit Landrat Klaus Metzger im Aichacher Stadtteil Klingen. Der CSU-Ortsverband Klingen hatte dazu ins Bürgerhaus eingeladen. Wie Metzger laut Pressemitteilung berichtete, steht mittlerweile der Termin für die Eröffnung mit dem 7. Oktober fest. Dazu erwartet der Landrat auch Ministerpräsident Markus Söder. Metzger betonte, er würde sich freuen, wenn viele zum gleichzeitig stattfindenden Tag der offenen Tür kommen würden.

Der Landrat betonte, das Aichacher Krankenhaus habe einen sehr guten Ruf. Dieser müsse unbedingt erhalten bleiben. Schwarze Zahlen seien bei einem Krankenhaus nicht möglich. Ein jährliches Defizit von 1,5 bis 2 Millionen Euro sei für ihn noch in Ordnung. Selbstverständlich werde es weiterhin eine Geburtsstation geben, so Metzger.

Um diesen Betrieb aufrechtzuerhalten, seien in Aichach sechs bis acht Hebammen nötig, in Friedberg zehn bis zwölf. Aus diesem Grund soll eine Hebammenschule nach Aichach kommen. Das alte Krankenhaus soll laut Landrat bis Ende 2019 ein Medizinzentrum werden. Ganz wichtig sei auch eine Tagespflege im Altbau.

Erfreulich fand Metzger, dass der Landkreis eine der geringsten Arbeitslosenquoten hat. Das habe aber auch Nachteile: viele unbesetzte Ausbildungsstellen. Für die Betriebe werde es immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu bekommen, so der Landrat.

Im großen Maß benötigt werde der geförderte Wohnungsbau. Hier sieht Metzger aber ein großes Bürokratieproblem aus München und Berlin. Der Straßenbau werde im Landkreis kontinuierlich fortgesetzt. Zum Thema Asyl berichtete Metzger, momentan gebe es im Landkreis etwa 1480 Menschen mit Fluchthintergrund. Aber das dringendste Problem in den nächsten zehn Jahren werde die Pflege sein. „Wir haben einen Pflegenotstand.“ Es fehlten in den nächsten zehn Jahren etwa 600 Pflegekräfte. Ein erster Schritt im Wittelsbacher Land seien die zwei Pflegeschulen, die es bereits gibt. Hier hoffe er, dass die Absolventen im Landkreis bleiben.

Auf eine Frage nach der Gelben Tonne berichtete Metzger von Startschwierigkeiten mit den Systembetreibern, die dieser Systemwechsel bringt. Auch das Thema Baugebiete sprachen die Zuhörer an. Es gebe viele Baugrundstücke innerorts, aber ohne Ausweisung eines Baugebietes mit Bauzwang könne man niemanden zwingen zu bauen oder den Baugrund zu verkaufen. Ein anderes Problem seien die immer schwierigeren Vorschriften. So müssen Gutachten erstellt und strengstens eingehalten werden. Als Beispiel diente das Baugebiet „Herrenanger“ in Klingen. Dort darf wie berichtet eine große Fläche nicht bebaut werden.

Aichachs Zweiter Bürgermeister Helmut Beck wies auf das Überschwemmungsgebiet hin, das das Wasserwirtschaftsamt ausgewiesen hat. Hier bleibe kein Spielraum für eine anderweitige Genehmigung, sagte er.

Im Schadensfall würde die Genehmigungsbehörde haften. Dem pflichtete Metzger bei. Viele Entscheidungen des Landratsamtes würden mittlerweile gerichtlich angefochten. (eu)

Themen Folgen