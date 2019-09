00:33 Uhr

Landrat begrüßt Nachwuchslehrer

Die neuen Lehrkräfte, die zum Schuljahresbeginn ihren Dienst im Landkreis antraten, versammelten sich nach ihrer Vereidigung im Rund des Sitzungssaales im Landratsamt in Aichach.

Zu Beginn des neuen Schuljahres traten im Wittelsbacher Land einige Nachwuchslehrkräfte ihren Dienst an den Grund- und Mittelschulen an. Im Sitzungssaal des Landratsamts wurden sie vereidigt. Landrat Klaus Metzger wünschte den künftigen Lehrkräften alles Gute und forderte sie auf: „Nutzt die zwei Jahre, um euch auszuprobieren und euren eigenen Stil zu entwickeln. Habt eine gute Zeit mit den Kindern und den Kollegen.“ Glückwünsche nahmen die Lehramtsanwärter unter anderem auch vonseiten des Schulamts und des Personalrats entgegen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Staatsprüfung beginnt für die 22 künftigen Lehrkräfte nun ihre zweijährige Vorbereitungszeit zur zweiten Staatsprüfung. Die Regierung von Schwaben hatte die Anwärter für den Landkreis Aichach-Friedberg eingeteilt und das Staatliche Schulamt hatte sie den Schulen zugewiesen. Diese Nachwuchslehrkräfte sind nun an den Grundschulen tätig:

Stephanie Sophie Angstenberger (Kühbach), Verena Baunach und Luise Goral (beide Kissing), Sarah Bodenmüller (Dasing), Saskia Dierenbach (Aindling), Amanda Fischer (Mering Ambérieustraße), Johannes Philip Geys (Merching), Merve Gökmen (Friedberg/ Th.-Gerhardinger-Grundschule), Merve Gürsoy (Aichach/Ludwig-Steub-Grundschule) Julia Hader (Petersdorf), Stefanie Kratz (Aichach-Ecknach), Armin Milbradt, (Mering Luitpoldstraße), Jennifer Peter (Pöttmes), Chris Schramm (Aichach-Nord).

Das sind die Neulinge an den Mittelschulen:

Jacqueline Blank,Wilken Dörr und Vera Schmidt-Bilkenroth (beide Aichach), Emre Kaya, Miriam Schmidt und Marion Weiner (alle Kissing), Ali Kepenci und Robert Sturm (beide Aindling), Charlotte Sofie Schedel (Friedberg). (AN)

