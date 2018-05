05.05.2018

Landrat legt Nebeneinkünfte wieder offen

Metzger verdiente im Jahr 2017 6600 Euro zusätzlich

Landrat Klaus Metzger hat seine Einkünfte aus Nebentätigkeiten und Ehrenämtern im Jahr 2017 in der Kreistagssitzung angezeigt und beschließen lassen. Seit er das Amt 2014 übernommen hat, legt er seine zusätzlichen Einnahmen offen. Die Kreisräte nahmen die Auflistung wieder einstimmig zur Kenntnis – ohne jede Diskussion. Die Beträge sind nahezu identisch geblieben. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 6600 Euro, 2016 waren es 6775 Euro.

Insgesamt geht es wieder um 30 Funktionen, die Metzger in Verbänden, Institutionen, Gesellschaften und Vereinen für den Kreis innehat. Das Spektrum reicht dabei von A, wie Aufsichtsratsvorsitzender und Mitglied der Gesellschafterversammlung der Abfallverwertung Augsburg, die mit 1050 Euro entlohnt wird, bis Z, wie Zweckverband für Rettungsdienste und Feuerwehr-Alarmierung – dafür bekommt er 1200 Euro. Nahezu alle aufgelisteten Tätigkeiten sind direkt oder indirekt mit Metzgers Amt als Landrat verbunden. Für acht der 30 Aufgaben gibt es Entschädigungen. Da der Höchstbetrag für einen Landrat (8335 Euro) unterschritten ist, besteht keine sogenannte Ablieferungspflicht. Jeder Euro über diesen Betrag hinaus würde an die Kreiskasse gehen. Metzger liegt vor allem deshalb unter dem Höchstbetrag, weil er nicht gut bezahltes Mitglied oder Chef eines Sparkassen-Verwaltungsrats ist. Diese Posten werden in der Regel mit fünfstelligen Beträgen entlohnt. Wahlbeamte können sich von der Ablieferungspflicht auch befreien lassen, hier durch den Kreistag, und die Nebenverdienste dann behalten.

Die neu gewählten bayerischen Landräte haben nach dem Fall Jakob Kreidl (früherer Landrat Miesbach) intern 2014 vereinbart, keine Befreiungen von der Ablieferungspflicht zu beantragen. Der sorgte mit einer von seiner Kreissparkasse gesponserten Geburtstagsfeier und luxuriösen Extratouren für bundesweite Schlagzeilen. Das Grundgehalt eines Landrats ist durch die Größe (Einwohnerzahl) des jeweiligen Kreises gesetzlich festgelegt. Im Wittelsbacher Land wird er nach dem Beamtentarif B 6 bezahlt. (cli)

