vor 18 Min.

Landrat tippt Bürgermeister auf Siegerstraße

Klaus Metzger landet vor dem Finale am Sonntag einen Volltreffer.

Wohl dem, der einen Landrat in seiner Mannschaft hat. Klaus Metzger hat das Bürgermeisterteam mit seinem Volltreffer-Halbfinal-Tipp (2:1 für Kroatien) endgültig auf die Siegerstraße geschickt. Die lange führenden Geistlichen schwächeln im Endspurt unseres AN-WM-Tippspiels und damit steht schon vor dem morgigen Finale fest, dass die Bürgermeister ihren Titel von 2014 verteidigen. Ja Herr Löw, so was ist möglich! Klaus Habermann kann den Elfmeter mit seinem finalen Tipp für Frankreich – Kroatien gar nicht mehr verschießen, denn seine Rathauschefs liegen mit drei Punkten in Führung. Aufgerückt sind die „Nicht-Fußballer“. Die haben dank Franz Ullmann (Tennis-Abteilungsleiter SC Oberbernbach) ebenfalls ins Schwarze getroffen und drei Punkte eingesackt. Das Gewinnerteam darf ja 250 Euro für einen guten Zweck stiften. Wir von den Aichacher Nachrichten haben zwar den Preis ausgesetzt, mit dem Ausgang des Tippspiels haben wir aber überhaupt nichts zu tun. Vornehme Zurückhaltung nennt sich das. Zumindest teilen wir uns vor dem Endspiel die Rote Laterne mit den Gastwirten. (cli)

Frankreich– Kroatien

KlausHabermann 2:1

Bürgermeister Stadt Aichach

(Team Bürgermeister)

Lukas Vlcek2:0

Kath. Junge Gemeinde Aichach

(Team Geistliche)

Wilma John2:3

Leiterin Tagespflege BRK Aichach

(Team Frauen)

Holger Weiß2:1

Inhaber Atelier Aichach (Team Gastwirte)

Christian Lichtenstern 1:2

AN-Redaktionsleiter

(Team Aichacher Nachrichten)

Ludwig Pfaffenzeller2:1

Vorsitzender FFW Hollenbach

(Team Recht und Ordnung)

Konstantin Dwaliawili2:0

Abteilung Basketball TSV Aichach

(Team Nicht-Fußballer)

Thomas Wiesmüller2:1

Trainer TSV Aindling

(Team Fußballer)

Themen Folgen