vor 42 Min.

Landratsamt: Bauamtsleiterin Nemetz wechselt

Personal: Staatsjuristin arbeitet künftig wieder im Innenministerium

Sonja Nemetz verlässt in Kürze das Landratsamt in Aichach und die kommunale Bauabteilung, die sie seit viereinhalb Jahren leitet. Ab September arbeitet die Staatsjuristin wieder im bayerischen Innenministerium in München und dort in der Abteilung für Integration. Landrat Klaus Metzger informierte die Kreisräte am Ende der jüngsten Sitzung des Bauausschusses – die letzte für Nemetz – über die Personalie. Sie gehe mit einem Stück Wehmut, sagte Nemetz. Denn sie habe gerne im Bauamt und mit dem Ausschuss gearbeitet und ihren Heimatlandkreis durch diese Tätigkeit noch mal ganz anders kennengelernt, so die Friedbergerin. Sie werde die Entwicklung des Wittelsbacher Landes aber weiter verfolgen, denn als Bürgerin bleibe sie mit ihrer Familie Aichach-Friedberg natürlich treu. Nemetz lobte insbesondere die gute Zusammenarbeit mit dem für ihre Abteilung zuständigen Bauausschuss. Im Gremium sei immer ohne Fronten nach einer guten Lösung gesucht worden.

Nemetz leitet die Abteilung seit Anfang 2014 mit einer halben Stelle. Sie folgte damals auf Carmen Wanner-Sturm, die zuvor an die Bayerische Vertretung in Berlin wechselte. Bis 2006 war der langjährige Kreisbaumeister Johannes Neumann, seit 2017 im Ruhestand, als Abteilungsleiter auch für das Bauamt zuständig. Dann organisierte der damalige Landrat Christian Knauer die Verwaltungsspitzen und Zuschnitte im Landratsamt neu. Das Kommunal-Bauamt ist für kreiseigene Projekte im Hoch- wie Tiefbau zuständig. Die größten in den vergangenen Jahren sind der Neubau des Aichacher Krankenhauses und das dritte Kreisgymnasium in Mering. Zu den Aufgaben der Abteilung gehören aber auch die staatliche Förderung von Baumaßnahmen der Gemeinden und Zweckverbände im Kreis.

Die 39-Jährige Sonja Nemetz war nach ihrem Studium in Augsburg zunächst als Proberichterin am Verwaltungsgericht Augsburg und anschließend im Rechtsreferat im Landtagsamt des Bayerischen Landtags tätig. Später war sie dann im Innenministerium und vor ihrer Tätigkeit in Aichach Leiterin des Sachgebietes Recht am Polizeipräsidium Schwaben Nord. (cli)

