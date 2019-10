vor 52 Min.

Landratsamt-Erweiterung: Planung Ja, Baubeginn offen

Kann sich das Wittelsbacher Land den Anbau leisten? Millionen-Defizite der Kliniken beeinflussen Entscheidung

Mit der Planung für die Erweiterung und Sanierung des Landratsamtes in Aichach soll jetzt begonnen werden. Wann das Bauprojekt gestartet wird, will der Kreistag aber erst nach den Haushaltsberatungen entscheiden. Die enorm gestiegenen Klinikdefizite beeinflussen die Zeitplanung. Mit den Plänen in der Schublade könne der Kreis beim passenden Zeitpunkt und mit Überblick über die weitere finanzielle Lage loslegen, war die große Mehrheit für eine Vergabe. Vor einem Jahr war die Rede von einem Beginn im nächsten Jahr und einem Bezug des dreieinhalbgeschossigen Anbaus in Richtung Münchner Straße im Jahr 2021. In den 55 zusätzlichen Büros und Zimmern sollen die über die Stadt verteilten Außenstellen untergebracht und die Raumnot im rund 40 Jahre alten Blauen Palais beendet werden. Die letzte Kostenschätzung lag bei neun Millionen Euro. Die vorläufige Honorarsumme für die Objektplanung beläuft sich auf 1,25 Millionen Euro. Dazu kommen weitere Planungskosten für die Fachbüros (Heizung, Sanitär, Elektro, Tragwerk und Außenanlagen) von rund 1,5 Millionen Euro.

Das Landratsamt lässt sich als „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ vom Allgemeinden Deutschen Fahrradclub (ADFC) zertifizieren. Der Kreistag stimmte einem Antrag der Grünen zu. Die Zertifizierung kostet rund 1500 Euro für drei Jahre und jährlich zusätzlich 300 Euro. Der Kreis soll so als Arbeitgeber attraktiver werden und seiner Vorbildfunktion für eine emissionsfreie Mobilität nachkommen, begründete die Fraktion. Die Zertifizierung trage zu mehr Mitarbeitergesundheit und Umweltschutz bei. Zunächst wird eine Bestandsanalyse zur Fahrradfreundlichkeit des Amtes gemacht werden. Das sollen die Auszubildenden der Behörde als gemeinsame Projektarbeit in die Hand nehmen.

Abteilungsleiterin Beate Schwägerl ist vom Kreisausschuss zur Kreiswahlleiterin berufen worden. Direkter Ansprechpartner ist im Landratamt Claus Simon. Der Sachgebietsleiter für Kommunale Angelegenheiten ist stellvertretender Kreiswahlleiter.

Die Abfallverwertungsanlage (AVA) in Lechhausen (Stadt Augsburg) hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Überschuss von 2,6 Millionen Euro abgeschlossen. Das ist deutlich über dem Plan (0,6 Millionen) und mehr als im Vorjahr (2,3 Millionen). Der Umsatz lag bei rund 42 Millionen Euro. Der Kreis ist neben Stadt und Landkreis Augsburg als einer von drei Gesellschaftern am Kommunalunternehmen AVA beteiligt. (cli)

