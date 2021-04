Landratsamt meldet sieben Corona-Fälle in Schulen und Betreuungseinrichtungen

In mehreren Schulen und Betreuungseinrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg werden Corona-Fälle bekannt. Wo sie auftraten und wie sich die Inzidenz entwickelt.

Gleich mehrere Schulen und Betreuungseinrichtungen im Landkreis sind von Corona-Fällen betroffen. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Freitag mit. Demnach wurde im Kindergarten St. Anna in Friedberg, in der Mittelschule Aindling, in der Grundschule Petersdorf, im Integrativen Kinderhaus der Lebenshilfe Aichach sowie in der Realschule Aichach jeweils eine Person positiv getestet. Von der Aichacher Edith-Stein-Schule meldet das Landratsamt zwei weitere Corona-Fälle, die jedoch in unterschiedlichen Klassen auftraten. Insgesamt 100 enge Kontaktpersonen müssen in Quarantäne.

Mehrere Corona-Fälle in Schulen und Einrichtungen in Aichach-Friedberg

Nach den Osterferien waren in der vergangenen Woche die meisten Schüler in Präsenz- oder Wechselunterricht zurückgekehrt. Das ändert sich ab kommenden Montag. Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg am Freitag bei 135,9 lag - ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag (134,4) - und damit deutlich über der 100er-Schwelle, findet nächste Woche in allen Schularten und Jahrgangsstufen Distanzunterricht statt.

Ausnahmen bilden Abschlussklassen, zu denen auch die Jahrgangsstufen 4 der Grundschule sowie die Jahrgangsstufen 11 an Gymnasien und Fachoberschulen gezählt werden. Kann dort ein Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden, findet Präsenzunterricht statt. Wenn nicht, gilt Wechselunterricht. Kindertageseinrichtungen müssen geschlossen bleiben, Notbetreuung ist jedoch möglich.

Pandemie: 14 Corona-Patienten im Krankenhaus Aichach

In der vergangenen Woche sind im Landkreis 185 Personen positiv getestet worden - davon 25 in Aichach, 50 in Friedberg, 13 in Kissing und 16 in Mering. Am Aichacher Krankenhaus sind derzeit 14 Corona-Patienten in stationärer Behandlung - sieben liegen auf der Intensivstation, sechs davon müssen beatmet werden. Hinzu kommt ein weiterer Verdachtsfall in Aichach. Im Zusammenhang mit der Pandemie sind im Landkreis bislang 91 Menschen ums Leben gekommen.

