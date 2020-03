vor 34 Min.

Landratskandidat der SPD würde die AVV-Tarife reformieren

Plus SPD-Landratskandidat Andreas Santa, 26, spricht Themen der jungen Generation an. Mit seiner Kritik am Zustand der Schulen sorgte er für einen Wahlkampfaufreger.

Von Christian Lichtenstern

Nicht nur die Grünen haben einen sehr jungen Herausforderer für Landrat Klaus Metzger nominiert. Auch die SPD setzt mit Andreas Santa auf diese Generation. Der 26-jährige Kissinger setzt seine Schwerpunkte insbesondere bei den Themen Nahverkehr, Digitalisierung und Bildung. Mit seiner Kritik am mangelhaften energetischen Zustand der kreiseigenen Schulen und der fehlenden Ausstattung für digitalen Unterricht hat er für eines der wenigen Aufregerthemen im Wahlkampf gesorgt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Am Wittelsbacher Land mag ich … Andreas Santa: … unsere reiche Wittelsbacher Kultur. Mit mir als Landrat ist der Landkreis Aichach-Friedberg in sechs Jahren … Santa: … ein bürgernaher, transparenter Dienstleister, der wirtschaftlich, sozial und kulturell gut aufgestellt ist. Die drei wichtigsten Themen, die ich nach meiner Wahl als Landrat angehen will, sind … Santa: … eine stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger den Nahverkehr zu verbessern und die Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen voranzutreiben. SPD-Landratskandidat Andreas Santa stellt sich vor Video: Sebastian Richly An meinen drei Gegenkandidaten schätze ich ... Santa: … An meinen zwei demokratischen Gegenkandidaten schätze ich ihre bisher faire Wahlkampfführung sowie ihre Sachlichkeit. Wenn ich eine Entscheidung des Kreistags der vergangenen sechs Jahre rückgängig machen könnte, wäre das … Santa: … der Beschluss zur Tarifreform des AVV. Durch die Zusammenlegung der Zonen 10 und 20 zur Innenraumzone hat sich der Fahrpreis für Menschen, die nicht bis zum Hauptbahnhof müssen um einiges verteuert. Hier werde ich als Landrat zusammen mit dem Kreistag ansetzen und eine neue Tarifstruktur auf den Weg bringen. Die Mieten und Baulandpreise sind schon stark gestiegen. Das Wittelsbacher Land ist Zuzugsgebiet. Was kann der Landkreis tun, damit mehr Wohnraum entsteht und bezahlbar bleibt? Das ist Andreas Santa 1 / 10 Zurück Vorwärts Alter 26

Aufgewachsen Kissing

Familienstand ledig

Ausbildung und Beruf Master of Arts (M.A.) Politikwissenschaft, Junior Product Manager

Kommunalpolitik ehemaliger Beisitzer der Jusos Aichach-Friedberg, ehemaliger Beisitzer der SPD Kissing, ehemaliger Beisitzer der Jusos Marburg Stadt

Was war die größte sportliche Herausforderung Ihres Lebens? Ein Fallschirmsprung

Hobbys Musik (Gitarre und Schlagzeug), Sport (Joggen, Radfahren, Krafttraining), Lesen (politikwissenschaftliche und soziologische Literatur)

Was wollten Sie als Kind werden? Landwirt

Worüber können Sie lachen? Satire, Situationskomik, Flachwitze und mich selbst

Mit wem würden Sie gerne einen Tag tauschen? Mit einer Katze. Den ganzen Tag essen und schlafen. Ein Traum. Santa: … Mithilfe der Kreiswohnbaugesellschaft und gemeinsam mit den Kommunen Grundstücke erwerben und bezahlbaren Wohnraum (besonders im Sinne der Nachverdichtung) schaffen. Die weiterführenden Schulen des Landkreises sind . . . Santa: … wichtige Einrichtungen, in deren digitale Ausstattung und gebäudetechnischen Erhalt der Landkreis weiter investieren muss. Gegen die Klimakrise werde ich konkret vor Ort … Santa:… den Nahverkehr weiter ausbauen, flexibler gestalten und mit dem AVV an der Tarifstruktur arbeiten, um die Preise zu reduzieren. Wenn das Klinikdefizit weiter wie 2019 bei 9,5 Millionen Euro bleibt, dann... Santa: … werden wir gemeinsam über Lösungen nachdenken müssen, mit denen dennoch beide Standorte erhalten bleiben können. Kommunale Krankenhäuser sind oft ein Minusgeschäft, doch muss das Defizit im Rahmen bleiben. Daran will ich gemeinsam mit dem neuen Geschäftsführer und dem neuen Kreistag arbeiten. Lesen Sie dazu auch:

AfD-Landratskandidat zur Klimakrise: „Es gibt sie nicht“

Landratskandidat der Grünen hätte Gelbe Tonne nicht eingeführt Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen