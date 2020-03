Landratswahl: Viel Vertrauen für erfahrenen Krisenmanager

Plus In der Kommunalwahl 2020 ist Landrat Klaus Metzger mit einer großen Mehrheit wiedergewählt worden. Warum das keine Überraschung ist:

Klaus Metzger bleibt weitere sechs Jahre Landrat von Aichach-Friedberg, und das ist keine Überraschung. Der CSU-Kandidat war der Favorit und hat sich auch klar im ersten Wahlgang durchgesetzt.

Der deutliche Abstand zur Konkurrenz mit einem Vorsprung von über 51 Prozentpunkten liegt zum einen daran, dass sich die jungen Herausforderer, insbesondere Stefan Lindauer (Grüne), zwar gut geschlagen haben, aber weitestgehend unbekannt sind. Andreas Santa hat im aktuellen SPD-Niveau abgeschnitten, und AfD-Kandidat Rainer Kraft stützt sich auf ein erstaunlich hohes Protestwählerpotenzial seiner rechtspopulistischen Partei im Wittelsbacher Land.

Metzger hat nicht zu viel versprochen

Vor allem liegt das sehr gute Wahlergebnis von Metzger aber an seiner Arbeit in den vergangenen sechs Jahren. Er hat nicht zu viel versprochen, sondern wirklich einen neuen Stil in der politischen Zusammenarbeit im Kreistag und im Umgang der Verwaltung mit den Bürgern im Landkreis in Gang gesetzt. Er war präsent und ansprechbar, hat Probleme im Konsens gelöst, und er ist auf die Menschen zugegangen.

Klaus Metzger hat sich aber auch als Krisenmanager bewährt. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit, als der Tornado im Affinger Becken wütete und große Schäden verursachte, und dann beim Bahnunglück in Aichach, als zwei Menschen starben. Die Kreisverwaltung hat unter seine Führung tatkräftig und dennoch besonnen agiert. Genau das ist in der aktuellen Corona-Krise mehr denn je gefragt. Klaus Metzger hat auch dafür einen Vertrauenvorschuss von der großen Mehrheit der Bürger bekommen.

