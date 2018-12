Landwirt stiehlt Kälber aus seinem eigenen Stall

Plus Deswegen steht ein 77-Jähriger in Aichach vor Gericht. Die ganze Geschichte über einen gutgläubigen Landwirt und eine geschäftstüchtige Frau.

Ein 77-jähriger Landwirt aus dem nördlichen Landkreis stiehlt einer 46-Jährigen zwei Kälber aus dem Stall. Ein scheinbar einfacher Sachverhalt, der vor dem Aichacher Amtsgericht verhandelt wurde. Wie sich herausstellte, steckt dahinter aber eine ganz andere Geschichte. Es geht um einen Landwirt, der vielleicht zu gutgläubig war, und eine durchaus geschäftstüchtige 46-Jährige.

Die Geschichte begann Ende 2017. Damals untersagte das Veterinäramt dem heute 77-Jährigen, weiter Rinder auf seinem Hof zu halten. Bei verschiedenen Besuchen des Amtes gab es Beanstandungen. Unter anderem, weil bei einem Kalb eine Kette eingewachsen war. Das Amt setzte dem Landwirt eine Frist, bis zu der alle Tiere vom Hof sein mussten. Von den 57 Rindern konnte der Mann die meisten verkaufen. Ende April standen noch 20 Kühe und drei Kälber in seinem Stall. Acht Kühe waren damals trächtig. Der Landwirt fühlte sich nach eigener Aussage unter Druck, weil das Landratsamt mit Zwangsgeld drohte, falls die Tiere nicht fristgerecht vom Hof seien. Laut dem Angeklagten bot die 46-Jährige ihm in dieser Situation an, die Rinder zu übernehmen. Der Landwirt und sie kannten sich seit rund zwei Jahren, weil ihr Lebensgefährte, ein Biobauer, ihm öfter im Stall ausgeholfen hatte.

Der Landwirt melkt die Tiere, die 46-Jährige kassiert

Es existiert ein Schenkungsvertrag, laut dem der Landwirt alle 23 Rinder unentgeltlich der 46-Jährigen überlässt. Die Tiere standen nach wie vor auf seinem Hof in seinem Stall. Diesen hatte er laut Vertrag der Frau verpachtet – gegen eine Pachtsumme von null Euro. Der Landwirt melkte die Tiere und fütterte sie mit seinem Futter, das Milchgeld aber kassierte die 46-Jährige. Rückblickend sagte der Landwirt: „Sie hat mich schon ein bisschen über den Tisch gezogen.“ Die 46-Jährige ist gelernte Kauffrau in der Immobilienbranche und arbeitet derzeit bei einer Sicherheitsfirma. Die Verträge mit dem Landwirt seien rechtsgültig, betonte sie vor Gericht. Warum er ihr seine Tiere schenkte, habe sie nie hinterfragt, sagte die 46-Jährige aus.

Ihre Erklärung, warum sie ihm keine Pacht zahlt: „So, wie der Stall dasteht, war er vom Veterinäramt angemahnt worden.“ Sie habe in die Modernisierung investieren wollen. Diese Investition tätigte sie jedoch nie. Mittelfristig plant die Frau, die Kühe an den Metzger zu verkaufen. Sobald die Preise passen. Derzeit bekäme sie etwa 2,40 Euro pro Kilogramm, sagte sie. Eine Kuh wiegt 700 bis 800 Kilogramm. Den Diebstahl der beiden neugeborenen Kälbchen gab der Landwirt zu. Warum er sie zusammen mit einem Bekannten aus dem Stall gestohlen hatte, wurde vor Gericht nicht näher thematisiert.

Offenbar hatte der 77-Jährige das Gefühl, dass es den Tieren woanders besser gehen würde. Auf die Frage von Richter Walter Hell, warum sie den Landwirt wegen Diebstahls angezeigt habe, antwortete die 46-Jährige: „Ich wollte in erster Linie die Kälber finden.“ Auf Anregung des Gerichts stimmten Verteidiger Clemens Sandmeier und Staatsanwalt Philipp Meyer einer Einstellung des Verfahrens zu. Nach Ansicht des Gerichts ist der Schenkungsvertrag „möglicherweise wirksam“. Gegenüber dem Wert, den die Kühe bei einem Verkauf erzielen würden, halte sich der Schaden durch den Diebstahl in Grenzen, begründete Hell die Einstellung. Der Landwirt bekam zur Auflage, 1000 Euro an eine gemeinnützige Stiftung zu zahlen.