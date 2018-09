vor 31 Min.

Langjähriger AN-Redaktionsleiter feiert 75. Geburtstag

Aichach Als „Rentner im Unruhestand“ bezeichnet er sich selbst oft und lacht dabei. Noch immer ist Gert-Peter Schwank viel in Aichach unterwegs. Regelmäßig schaut er auch bei den Kollegen in der AN-Redaktion vorbei. Dann erzählt er lebhaft, was er gesehen oder gehört hat, worüber man einen Artikel schreiben könnte oder wie er die heutige Ausgabe fand – Tipps, die in der Redaktion immer willkommen sind.

Hellwach, voller Ideen und Einfälle für seine AN, immer am Tagesgeschehen interessiert und stets für einen flotten Spruch zu haben – so kennen und schätzen nicht nur wir in der Redaktion unseren gps, sondern auch die Menschen in Aichach und im Wittelsbacher Land. Heute feiert der langjährige Leiter der Lokalredaktion der Aichacher Nachrichten seinen 75. Geburtstag.

32 Jahre lang war der Vollblutjournalist in der AN-Redaktionsleitung tätig, ehe 2004 seine Berufszeit zu Ende ging. Bereits als 17-Jähriger sammelte er erste Erfahrungen auf den Fußballplätzen in Kempten und verfasste Anfang der 60er-Jahre Berichte für das Allgäuer Tagblatt. Seine Wiege stand allerdings in Aussig an der Elbe im Sudetenland. Seine Familie wurde vertrieben und Schwank wuchs in Kempten auf. Dort besuchte er die Oberrealschule und begann eine Lehre als Großhandelskaufmann. Jahre später wechselte er in die kaufmännische Abteilung des Kemptener Zeitungsverlages, der dann mit der Allgäuer Zeitung fusionierte. Schwank hatte so noch mehr Kontakt zur Lokalredaktion und war fast in seiner ganzen Freizeit als freier Mitarbeiter unterwegs, vor allem für den Sport.

Mit 25 machte Schwank sein Hobby zum Beruf: Eine Annonce brachte ihn auf die Idee. So landete er 1969 in Aichach. Bei der Aichacher Zeitung verdiente er sich bei einem Volontariat die ersten Sporen. Ein Jahr später wechselte er zur Augsburger Allgemeinen. Nach zwei Jahren und Stationen in der Bayern-Redaktion, Wertingen und Günzburg landete der Allgäuer wieder in Altbayern. 1972 wurde mit der Landkreisreform der Titel Aichacher Nachrichten aus der Taufe gehoben; ab da war Schwank Impressums-Redakteur in der Kreisstadt. Seine damaligen Kollegen: der 2011 verstorbene Gerd Winkler und Erwin Misera. Aus dieser Zeit stammt sein Spitzname „Theo“. Weil ein Gerd und ein Gert in der Redaktion arbeiteten, wurde für gps die Abkürzung „T“ wie Theodor vereinbart.

An drei Standorten der AN-Redaktion – Werlbergerstraße, Tandlmarkt und Stieglbräuhof – hat er gearbeitet, vier Bürgermeister (Wernseher, Riepl, Hutzler, Habermann) und drei Landräte (Bestler, Körner, Knauer) journalistisch begleitet. Noch immer berichtet er als freier Mitarbeiter unserer Zeitung ab und zu über Kommunalpolitik.

Zehn Jahre hat sich Gert-Peter Schwank als Jugendleiter um den Fußballnachwuchs des BC Aichach gekümmert. Bis heute füllt er die Stadionzeitung mit Artikeln. Seit 2011 ist er Ortsvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Aichach. Einige Jahre kümmerte er sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Aichacher Ruheständler. In der Stadtpfarrei hilft er bei den Seniorennachmittagen mit und übernimmt unter anderem Fahrdienste. Ab und zu packt ihn die Reiselust und er bricht mit seiner Frau Helga auf nach Südtirol oder zu einer Flusskreuzfahrt. Seinen Geburtstag feiert er am heutigen Donnerstag mit seiner Frau und weiteren Familienangehörigen in Aichach. Die AN-Redaktion gratuliert von Herzen. (nsi, cli)

