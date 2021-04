Lastwagen gerät bei Schneeglätte in Aichach ins Schleudern

Auf schneeglatter Fahrbahn kommt ein Lastwagenfahrer auf der Augsburger Straße auf dem Weg zur B300 ins Schleudern und prallt gegen einen geparkten Anhänger.

Straßenglätte ist einem Lastwagenfahrer am Mittwoch in Aichach zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, war der 51-jährige Fahrer aus Augsburg gegen 5.20 Uhr auf der Augsburger Straße in Richtung B300 unterwegs.

Gegen Pkw-Anhänger geprallt

Auf Höhe des Mooswegs geriet der Lastwagen auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen am rechten Bankett geparkten Pkw-Anhänger. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (bac)

