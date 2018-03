vor 36 Min.

Lastwagen kommt von der Straße ab - Bergungsarbeiten dauern an

Autofahrer in Fahrtrichtung Stuttgart brauchen am Donnerstag etwas Geduld.

Auf der A8 staut es sich bei Adelzhausen in Fahrtrichtung Stuttgart. Hintergrund ist ein Lastwagen, der von der Straße abgekommen ist.

Nach einem Unfall auf der Autobahn 8 kurz vor dem Parkplatz am Adelzhauser Berg dauern die Bergungsarbeiten am Donnerstag weiter an. Wie die Polizei berichtet, war am Mittwoch gegen 23 Uhr ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abgekommen. Am Mittwochmittag stand der Lkw weiterhin dort. Es sei schwierig, das Fahrzeug zu bergen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Kran werde benötigt, Einsatzkräfte sind daher seit Stunden vor Ort.

Wegen der Bergungsarbeiten sind die rechte und die mittlere Spur aktuell gesperrt. Wie lange die Bergungsarbeiten noch dauern werden, kann die Polizei nicht genau abschätzen. (AZ)

