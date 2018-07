09:27 Uhr

Lastwagen kracht auf A8 bei Sulzemoos in Stauende

Fünf Autos sind von dem Unfall betroffen. Der Zusammenstoß hat erhebliche Folgen.

Erhebliche Folgen hatte ein Stau, der sich am Montagabend auf der Autobahn Richtung München zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos (Kreis Dachau) bildete. Die Ursache waren Reifenteile auf der Fahrbahn. Während Polizisten versuchten, diese zu entfernen, übersah kurz nach 19.30 Uhr ein 30-jähriger Tscheche das Stauende. Laut Polizei war er mit seinem Lastwagen zu schnell unterwegs. Der Lastwagen fuhr zunächst auf einen Skoda auf, geriet ins Schleudern und touchierte seitlich einen Audi und einen Mazda. Zuletzt prallte er auf einen Mercedes und schob diesen gegen einen weiteren Skoda. Die 51-jährige Beifahrerin des Mercedes erlitt mittelschwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Münchner Klinik. Der 62-jährige Fahrer des ersten Skoda wurde ebenfalls mit mittelschwer verletzt. Drei weitere Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 60000 Euro. Vor Ort waren neben Rettungsdienst und Polizei die Feuerwehren Odelzhausen, Adelzhausen und Dasing im Einsatz. Die Autobahn musste bis 23.15 Uhr komplett gesperrt werden. Weitere Folgen hatte der Unfall gegen 22.45 Uhr, als der 65-jährige Fahrer eines Wohnmobils den Stau zu spät erkannte. Er prallte kurz vor der Anschlussstelle Odelzhausen auf einen stehenden Ford. Dieser drehte sich daraufhin mehrmals und wurde unter einen Sattelauflieger geschleudert. Die 25-jährige Fahrerin des Fords kam mit Prellungen davon. Es entstand ein Schaden von 16000 Euro. Der Wohnmobil-Fahrer flüchtete nach dem Unfall und konnte die Autobahn an der Anschlussstelle Odelzhausen verlassen. Der Fahrer kam jedoch nicht weit. Ein aufmerksamer Feuerwehrler teilte mit, dass ein entsprechendes Wohnmobil in Odelzhausen steht. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt. (AN)

