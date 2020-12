vor 19 Min.

Lastwagen will Traktor überholen und übersieht den Gegenverkehr

Ein Lastwagenfahrer verursacht in Schrobenhausen einen Unfall, als er versucht einen Rehlinger in seinem Traktor zu überholen. Die Beteiligten haben Glück.

Ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Schrobenhausen und dem Stadtteil Hörzhausen ist gerade noch glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 67-jähriger Rehlinger am Donnerstagnachmittag mit seinem Traktor mit zwei Anhängern in Richtung Schrobenhausen. Ein 24-jähriger Lastwagenfahrer aus Schrobenhausen wollte das Gespann laut Polizei in einer langgezogenen Linkskurve überholen. Hierbei übersah er einen 21-jährigen Kühbacher, der mit seinem Auto in Richtung Hörzhausen unterwegs war.

Polizei: Strafverfahren gegen Lastwagenfahrer

Der Kühbacher musste nach rechts in den angrenzenden Acker ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Glücklicherweise wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Am Auto des Kühbachers entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Fahrbahn musste ungefähr eine Stunde lang gesperrt werden, um das fahruntüchtige Auto zu bergen. Den 24-jährigen Lastwagenfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (mswp)

