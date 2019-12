28.12.2019

Lautstark ins Jahr 2020

Sein traditionelles Neujahrsanschießen veranstaltet der Schützenverein Altpaartal Baar an Neujahr.

Altpaartal veranstaltet Neujahrsanschießen in Baar

Das erste Neujahrsanschießen der Böllerschützen des Schützenvereins Altpaartal Baar zu Beginn des Jahres 2019 ist gut angenommen worden. Deshalb wollen sie auch das kommende Jahr wieder mit einem Neujahrsanschießen begrüßen. Es findet am Neujahrstag, Mittwoch, 1. Januar, um 16.30 Uhr an der Mehrzweckhalle in Baar statt.

Ein Böllerschießen bei Nacht ist ein besonderes Erlebnis: Es ist nicht nur der Schuss gut zu hören, sondern man sieht auch das Zündfeuer der einzelnen Schützen sehr gut, so der Verein.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Zum Aufwärmen gibt es neben Essen und Getränken auch ein großes Lagerfeuer. (AN)