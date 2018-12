24.12.2018

Lebendes Christkind in der Krippe

So geht es Pöttmeser Findelkind heute

Zehn Jahre ist es her, dass in der Weihnachtskrippe in der Pöttmeser Pfarrkirche St. Peter und Paul ein lebendes Kind in der Krippe lag. Pfarrer Thomas Rein entdeckte im Dezember 2008 den Säugling, der nur notdürftig mit einem Teppich zugedeckt war. Wie sich später herausstellte, hatte seine leibliche Mutter das Baby ausgesetzt, da sie sich nicht imstande sah, es zu versorgen. Das Schicksal des kleinen Buben bewegte die ganze Region. Er wurde auf den Namen Christian getauft. Heute lebt er noch immer bei der Pflegefamilie, die ihn damals aufnahm. Auf "Region Augsburg Seite35 lesen Sie, wie es ihm inzwischen geht. (nsi)

