Leidet die Spendenbereitschaft in Aichach-Friedberg im Corona-Jahr?

Plus Kurzarbeit, weniger Einnahmen, unsichere Zukunft - wer spendet da noch? Mehr Menschen als man glaubt, wie soziale Organisationen im Kreis Aichach-Friedberg bilanzieren.

Von Gerlinde Drexler

Besonders während der Weihnachtszeit ist bei vielen das Bedürfnis da, anderen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Es ist die Zeit, in der Hilfsorganisationen und Einrichtungen die meisten Spenden einnehmen, die sehr häufig aus Veranstaltungen kommen. Im Corona-Jahr ist auch das anders. Benefizaktionen mussten abgesagt werden, Weihnachtsmärkte fallen aus. Andererseits haben sich viele Organisatoren kreative Möglichkeiten als Alternative einfallen lassen. Wie sieht es also im Corona-Advent unter dem Strich mit dem Spendenaufkommen aus?

Kartei der Not: Die Spendenbereitschaft steigt wieder

"Relativ verhalten“ war laut Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Mediengruppe Pressedruck Augsburg und des Allgäuer Zeitungsverlags, das Spendenaufkommen bis etwa Ende Oktober. Als Grund sieht er zum einen, dass "unwahrscheinlich viele Benefizaktionen ausgefallen sind.“ Einiges habe zwar ins Digitale gerettet werden können. "Es war aber einfach ein Ausfall“, bilanziert Hansen. Von Seiten der Spender erlebte er zum anderen, dass sie sich zurückhielten.

Im November konnte sich Arnd Hansen von der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, über einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro freuen, den ihm Vorstandsvorsitzende Birgit Cischek von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen mit Abstand überreichte. Bild: Carmen Jung

Ende Oktober kam dann tatsächlich eine große Wende. Ob das mit dem zweiten Lockdown zusammenhängt, kann Hansen nicht sagen. Er weiß nur: "Die Spendenbereitschaft ist einfach toll.“ Sie sei sogar besser als im Vorjahr. Aus Rückmeldungen weiß der Geschäftsführer der Kartei der Not, dass Menschen, die sonst weltweit spenden, nun ihr Geld in der Region lassen. Manche würden auch ein neues soziales Herz entdecken. Hansens Fazit: "Zum Jahresende muss man sagen: Die Schwaben spenden begeistert.“

Beim Caritas-Kreisverband sind die Spenden ähnlich hoch wie im Vorjahr, berichtet Geschäftsführer Andreas Reimann. Er führt das vor allem darauf zurück, dass viele schon Erfahrung mit den verschiedenen Angeboten der Caritas gemacht haben und den Verband deshalb unterstützten. Außerdem gab es Zuschüsse vom Landkreis, die die Caritas zum Beispiel für den Kauf von Masken oder Desinfektionsmittel für die ehrenamtlichen Helfer im Hospiz oder beim Bürgernetz Friedberg verwenden konnte.

Caritas kann den Betrieb der Tafeln im Landkreis Aichach-Friedberg aufrechterhalten

Die Stadt Friedberg unterstützte die Caritas bei der Friedberger Tafel. Anstelle der überwiegend älteren ehrenamtlichen Helfer sprangen hier eine Woche lang Mitarbeiter der Kommune ein. Reimann ist stolz, dass die Tafeln im Landkreis nie geschlossen waren. "Gerade die Tafelbesucher sind besonders betroffen“, weiß er.

Die Sachspenden im Aichacher Sozialkaufhaus kommen nach wie vor. Einen Einbruch gab es lediglich beim Umsatz, weil das Kaufhaus beim ersten Lockdown rund einen Monat geschlossen werden musste. Die Mitarbeiter waren damals in Kurzarbeit. Diesmal nehmen sie ihren Resturlaub. Reimanns Befürchtung: "Wenn das Sozialkaufhaus auch im Januar und Februar zu hat, dann wird es für uns ein deutlicheres Minus.“

Lebenshilfe Aichach-Friedberg: Die Spendenbereitschaft ist da

Konrad Schwegler, Geschäftsführer bei der Lebenshilfe Aichach-Friedberg, hatte mit einem deutlichen Rückgang der Spenden gerechnet. Er ist froh: "Es ist tatsächlich nicht so gekommen.“ Es gebe von Jahr zu Jahr Schwankungen, ist seine Erfahrung. Der Spendendurchschnitt der vergangenen Jahre und heuer hätten fast die gleiche Größenordnung. "Es fällt nicht aus dem Rahmen“, bilanziert Schwegler das Corona-Jahr.

Trotz der vielen Einschränkungen sei die Spendenbereitschaft da, freut sich Schwegler. Als Beispiel nennt er die Friedberger Firma Federal Mogul, von der die Lebenshilfe kürzlich einen Spendenscheck erhielt. Die Mitarbeiter hätten so viel wie noch nie gespendet, sagt Schwegler. Und das trotz Kurzarbeit und finanziellen Einbußen.

Es gebe auch kreative Lösungen, berichtet der Geschäftsführer. Wie den Adventsweg in Klingen (Stadt Aichach), der den ausgefallenen Adventsmarkt ersetzt. "Die Organisatoren haben um Spenden an die Lebenshilfe gebeten und die gehen auch laufend ein.“ Das sei alles nicht selbstverständlich. "Es spricht für die Gesellschaft, dass man trotzdem an die denkt, denen es nicht so gut geht“, findet Schwegler.

