18.12.2018

Leise und still zum Heiligabend hin

Aus dem Brucker Land kamen sie ins Wittelsbacher Land, um beim Adventskonzert in der Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen mit ihrer „Dachstui-Musi“ für die leisen Töne zu sorgen.

In der Inchenhofener Wallfahrtskirche sorgen verschiedene Gruppen und Formationen für ein Klangerlebnis

„Leise“ und „still“ – diese beiden unscheinbaren Wörter zogen sich wie ein roter Faden durch das Programm des Adventskonzertes am Sonntag in der Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen. Barock erklang die eröffnende Musik des Bläserquintetts des Musikvereins Kühbach von der Empore. Mit dem alttestamentarischen „In Nacht und dunkel liegt die Erd“ von Annette Thoma stimmte das Männerdoppelquartett unter der Leitung von Marianne Lang in das adventliche Geschehen ein.

Dekan Stefan Gast leitete in das „leise und still“ der Menschwerdung Gottes über. Völlig undramatisch und von den Menschen in Bethlehem unbemerkt sei Jesus zur Welt gekommen. „Das Wort war Fleisch geworden“, so Gast. Die Botschaft des Engels Gabriel an Maria, dass sie auserkoren sei, die Muttergottes zu werden, kam in dem Lied des Landfrauenchores „Da kommen sollte der Weltheiland“ zum Ausdruck. Dem „leise und still“ entsprachen die feinen Saitenklänge der Dachstui-Musi aus dem Brucker Land. Dem ordnete sich auch der raumfüllende Klang der acht Männerstimmen mit „O Maria sei gegrüßt“ unter.

Chronologisch aufgebaut hatte Rupert Reitberger, der für das Gesamtprogramm verantwortlich war, die Lied- und Musikreihenfolge der einzelnen Gruppen. Dabei kamen in seiner Moderation auch kritische Gedanken zum Ausdruck: In Josef müsse es doch fürchterlich rumort haben, als er von der Schwangerschaft Marias erfuhr und er nicht der leibliche Vater des Kindes war. Trotzdem hielt er zu seiner Verlobten. Schon bei der Herbergsuche sorgte er sich um sie, später war er dem Jesuskind ein guter Vater, so bei der Flucht nach Ägypten.

Ein weiterer Gedanke Reitbergers: Wie war das denn bei der Geburt im Stall? „Ich habe nie von einer Hebamme gehört. Im Aichacher- und Schrobenhausener Land ist diese Frage hochaktuell.“ Nahezu dramatisch wurde es bei dem Herbergsuche-Lied „Liebster Freund, tu dich erbarmen“ des gut eingestimmten Landfrauenchores, als Reitberger zwischen den Strophen die hartherzigen Reaktionen der Bethlehemiten in einem sich reimenden Prolog interpretierte. Doch dann wieder „leise und still“ mit einer irischen Weis der Dachstui-Musi und den Liedern „Maria, unsre liebe Frau“ des Landfrauenchores und „Maria, die musst auf Reisen fort“, das das Doppelquartett anstimmte. Das Weisenblasen, eine alte bayerische und österreichische Tradition, hatte das Bläserquintett neu in sein Programm eingebaut. Die Melodien fügten sich harmonisch ein und entsprachen durchaus dem Motto „leise und still“ . Mit Beethovens Hymne an die Nacht „Heil’ge Nacht, o gieße du Himmelsfrieden in dies Herz“, das der Landfrauenchor in den Stärkegraden wunderbar ausarbeitete, wurde in den Schluss übergeleitet.

Den „Andachtsjodler“ brachten zuerst die Männerstimmen zum Klingen. Bei der Wiederholung setzten die Frauen ein, schließlich wurde er mit den Besuchern zum raumfüllenden Erlebnis. Mit lang anhaltendem stehenden Applaus brachten die Besucher ihre Freude und ihren Dank zum Ausdruck. Der Spendenerlös kommt der aufwendigen und kostenträchtigen Sanierung der Inchenhofener Wallfahrtskirche zugute. (rs)

