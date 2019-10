vor 20 Min.

Leonhardiritt: So laufen die Vorbereitungen

Am ersten Novemberwochenende findet in Inchenhofen wieder der traditionelle Leonhardiritt statt. Auf den Motivwagen werden Szenen aus dem Leben des Heiligen dargestellt.

Von Sandra Schweizer

Da wird in Inchenhofen wieder Ausnahmezustand herrschen: Am Sonntag, 3. November, findet dort der Leonhardiritt statt. 200 Pferde, acht Kutschen, 50 Darsteller und 19 große Motivwagen bilden zusammen mit vielen Trachtengruppen und Musikkapellen den Festumzug. Die Bayerische Staatsregierung wird vertreten von Staatsminister Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien. Der Inchenhofener Leonhardiritt ist eines der bedeutendsten Ereignisse im Gemeindeleben und der größte seiner Art in ganz Bayern. (Siehe auch: Das Programm des Leonharditritts)

Leonhardiritt in Inchenhofen: Pontifikalamt zelebrieren Weihbischof Florian Wörner und mehrere Geistliche

Das Pontifikalamt werden Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg und mehrere Geistliche zelebrieren. Beginn ist um 9.30 Uhr in der Wallfahrtskirche St. Leonhard. Die Messfeier umrahmen Kirchenchor und Orchester mit der kleinen Orgelsolomesse von Joseph Haydn. Bereits am Vorabend, Samstag, 2. November, wird das Leonhardifest um 18 Uhr mit einem Jugendgottesdienst mit Pfarrer Dominik Zitzler aus Hörzhausen eröffnet. Zusammen mit der Paradise Band und den Wilden Kirchenmäusen werden Jugendliche und junge Erwachsene den Gottesdienst gestalten. Im Anschluss findet eine Lichterprozession zum Friedhof statt. Das Fest endet am Sonntag mit einer Festandacht und einer Kirchenführung in der Wallfahrtskirche. Der Leonhardiritt beginnt um 13.30 Uhr.

Die Vorbereitungen für den Leonhardiritt laufen in Leahad bereits auf Hochtouren: Viele Helfer gestalten in zahlreichen Arbeitsstunden die 19 Motivwagen, auf denen Szenen aus dem Leben des Heiligen dargestellt werden, bauen Kulissen, binden Girlanden und sogar der Boden wird – je nach Szene – mit Kies oder Teppichen bedeckt. Tatsächlich steckt in so manchen Details viel Liebe zu dieser Tradition.

Auch Hans Schweizer, Vorsitzender des Leonhardikomitees, werkelt bis zum Schluss fleißig mit. Er freut sich jedes Jahr aufs Neue auf dieses Großereignis. Er hat bereits vor Monaten mit der Organisation des Festes begonnen, Pferdebesitzer kontaktiert und auf die Kutschen und Gespanne verteilt, mitgeholfen, Darsteller für die Festwagen einzuteilen, Blumenschmuck organisiert und Trachtler kontaktiert.

Leonhardiritt: Auf den Festwagen verharren die Darsteller zwei Stunden lang in ihren Posen

Eine ganz besondere Rolle spielen die Inchenhofener selbst, die in lebenden Bildern das Leben und Wirken des heiligen Leonhard auf den Motivwagen darstellen. Auf den Festwagen verharren die Darsteller fast zwei Stunden lang in ihren Posen. Dreimal ziehen die Wagen, Pferde und Musikkapellen um die Wallfahrtskirche. Von der Tribüne gegenüber der Kirche aus werden die vorbeiziehenden Gruppen und Festwagen erklärt. Zur Pferdesegnung wird gebetet und gesungen, Weihwasser gesprengt und mit der Reliquie des heiligen Leonhard wird der Segen erteilt.

Seit 1965 findet der Leonhardiritt in Inchenhofen ohne Unterbrechung statt. Eingeführt wurde der Umritt aber bereits 1457. Damit gilt er als einer der ältesten in Bayern. Seit 1659 gibt es auch eine päpstlich genehmigte Erzbruderschaft zum heiligen Leonhard. Als Helfer in allen Notlagen wird der heilige Leonhard angerufen. Er ist besonderer Schutzpatron der unschuldig Gefangenen, der Geisteskranken und auch der Mütter. Später wurde aus dem „Kettenheiligen“ noch der Beschützer für das angekettete Hausvieh. Er gilt umgangssprachlich als der bayerische Herrgott. Im Mittelalter gehörte Inchenhofen neben Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela sechs Jahrhunderte lang zu den bedeutendsten Wallfahrtsorten der Welt. Übrigens: Den Besuchern werden kostenlose Parkmöglichkeiten rund um den Markt Inchenhofen angeboten.

Leonhardiritt im Fernsehen

Am morgigen Sonntag, 27. Oktober, um 17.45 Uhr wird ein Bericht über den Inchenhofener Leonhardiritt im Bayerischen Fernsehen (BR) in der Sendung „Schwaben und Altbayern“ ausgestrahlt.

