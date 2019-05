vor 25 Min.

„Letzte Aichacher“ werden ausgestellt

Fotos von gebürtigen Aichachern sind ab Dienstag in einer Ausstellung zu sehen

Am 5. Mai ist der Internationale Hebammentag. Ab Dienstag, 7. Mai, ist die Bilderausstellung „Der letzte Aichacher“ zu sehen. Sie rückt das Thema Geburtenstation in Aichach in den Mittelpunkt (wir berichteten). Entstanden ist die Ausstellung in einer Arbeitsrunde, bestehend aus dem Zweiten Aichacher Bürgermeister Helmut Beck, Berta Arzberger (ÖDP) aus Hollenbach, Magdalena Federlin (Grüne) und Kristina Kolb-Djoka vom AWO-Ortsverein Aichach. Unterstützt wurde die Runde vom Fotoclub Aichach und den Vorsitzenden Claudia Neumüller und Herbert Hanika.

So konnten sich in Aichach Geborene von den Mitgliedern des Fotoclubs fotografieren lassen. Viele Aichacher haben diese Gelegenheit wahrgenommen, um mit ihrem Engagement ihre persönliche Unterstützung für die Aktion zu zeigen.

In der Ausstellung, die auf die schwierige Situation rund um die Geburtenstation im Aichacher Krankenhaus aufmerksam machen soll, werden die vom Fotoclub erschaffenen Werke mit Unterstützung der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen jetzt im Foyer der Sparkasse in der Donauwörther Straße ausgestellt. Geboren in Aichach, das soll auch zukünftig wieder – mit einem gewissen Stolz auf die Herkunft – möglich sein, das sei das Ziel, erklärten die Initiatoren. Weiterhin sei es wichtig, dass Schwangere aus Aichach und den umliegenden Gemeinden die Möglichkeit haben, einen für sie zeitlich nah und gut erreichbaren Kreißsaal vorzufinden. Eine Geburt sei ein sehr persönliches Ereignis. Die Wiedereröffnung der Geburtshilfe im nagelneuen Krankenhaus in Aichach steht nach wie vor im Fokus des überparteilichen Aktionsbündnisses. Es hat sich aus Vertretern der SPD, ASF, Juso, CSU, Grünen, ÖDP und der Arbeiterwohlfahrt in Aichach zusammengeschlossen.

Landrat Klaus Metzger habe dem Bündnis zugesichert, dass Aichach seine Geburtshilfe in absehbarer Zeit wieder bekommt, heißt es in einer Mitteilung. Das Bündnis plant weitere Aktionen, um nicht eines Tages sagen zu müssen: „Das war ,Der letzte Aichacher‘.“ (AN)

