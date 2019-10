09.10.2019

Letzte Bauphase bei Pöttmeser Ortsdurchfahrt

Ab 21. Oktober verlagern sich die Arbeiten in einen neuen Abschnitt. Staatliches Bauamt bittet um Geduld

Die Pöttmeser Ortsdurchfahrt wird derzeit erneuert (wir berichteten). Wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt, wird der zweite Bauabschnitt demnächst abgeschlossen. Er erstreckt sich vom Lidl- bis zur Zufahrt des Edeka-Marktes. Die Arbeiten verlagern sich dann auf den westlichsten Abschnitt der Schrobenhausener Straße in Pöttmes zwischen Unterfeldstraße und Volksfestplatz.

Derzeit finden die Bauarbeiten in der Schrobenhausener Straße noch im Bereich zwischen den beiden Einkaufsmärkten statt. In der laufenden Woche sind laut Bauamt die vorhandenen alten Asphaltbeläge abzufräsen. Danach können zwei neue Asphaltschichten eingebaut werden. Die letzte und oberste Asphaltschicht der Straße, die Deckschicht, wird erst am Ende der Arbeiten in einem Stück über die Baustrecke eingebaut. Ab Mitte Oktober sollen die Gehwege im mittleren Bauabschnitt fertig werden.

Derzeit ist nach Angaben des Bauamtes vorgesehen, dass ab Montag, 21. Oktober, die Arbeiten in den letzten Bauabschnitt verlagert werden. Dann wird der Bereich zwischen Metzgerei Reidinger und dem Volksfestplatz nicht mehr befahrbar sein. Lediglich die Zufahrt zum Edeka-Markt wird dann provisorisch über die Straße „Laichanger“ und den Volksfestplatz möglich sein, der Lidl-Markt ist weiterhin von Osten wie bisher erreichbar. Wie in den anderen Bauabschnitten müssen in diesem Bereich die Gehwege und die Fahrbahn komplett erneuert werden.

Etwa Mitte November sollen die Bauarbeiten beendet sein. Zum Abschluss des Projekts wird an einem Wochenende eine Vollsperrung der kompletten Strecke notwendig, damit die lärmmindernde Deckschicht in einem Stück eingebaut werden kann. Den genauen Termin will das Bauamt noch bekannt geben.

Nach wie vor ist die Schrobenhausener Straße im kompletten Bereich der Sanierung eine Baustelle, die für die Durchfahrt gesperrt ist. Es gilt weiterhin die großräumige Umleitung über Klingsmoos und Ehekirchen. Das Staatliche Bauamt bittet die Verkehrsteilnehmer weiter um Rücksichtnahme sowie alle Betroffenen um Geduld und Verständnis für die Arbeiten, die insbesondere in dieser Jahreszeit witterungsabhängig seien. Die genannten Termine könnten sich daher auch noch etwas verschieben. (AN)

Themen folgen