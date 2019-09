11:34 Uhr

Letzte Partynacht im M-eins unter Regie von Chalinski

Zum letzten Mal hat das M-eins am Wochenende unter Dominik Chalinski seine Türen geöffnet.

Die Schlange zieht sich weit um das Gelände, immer mehr Leute strömen herbei. Für den letzten Abend der Aichacher Disco M-eins unter Betreiber Dominik Chalinski füllen sich die Räume noch einmal bis zum Äußersten, die Stimmung ist ausgelassen. Die Feiernden tanzen in einer mitreißenden Lichtershow, von Abschiedsschmerz zeigt sich noch keine Spur. Auch bei Dominik Chalinski nicht: „Es ist ein runder Abschluss“, sagt der 38-Jährige, der in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will. „Aber wer weiß, vielleicht, wenn ich heute Nacht im Bett liege und es endgültig vorbei ist, vielleicht kommt dann ein bisschen Wehmut.“ Wer das M-eins nach ihm übernimmt und wie es mit der Disco in Aichach weitergeht, hat der 38-Jährige an diesem Abend noch nicht verraten. (anks)

