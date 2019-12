Letztes Fenster am Rathausadventskalender ist geöffnet

Plus Das Christkind und die Nikoläuse sind an Heiligabend ein letztes Mal im Einsatz. Die Bilder und Texte kommen aus dem Gefängnis.

Plusgrade und Regentropfen begleiteten das Christkind in der Heiligen Nacht. Nichts deutete darauf hin, dass gerade der kalendarische Winter begonnen hat. In Aichach ermöglichte eine Regenpause den beiden Nikoläusen Franz Achter und Stefan Pretz, das letzte Kalenderfenster am Rathaus trockenen Fußes zu öffnen. Traditionell wünschte dabei Bürgermeister Klaus Habermann der Stadtfamilie ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.

Die Gottesdienste und Krippenspiele im Aichacher Pfarrzentrum, in der Ecknacher Pfarrkirche und in der Stadtpfarrkirche Aichach waren übervoll. Als Erstes gab es im voll besetzten Pfarrzentrum für die Jüngsten der Pfarreiengemeinschaft ein Krippenspiel. Unter der Moderation von Elisabeth Niedermayr wurde die Weihnachtsgeschichte vorgetragen.

Kindermette für die gesamte Pfarreiengemeinschaft

Als um 16.30 Uhr die Kirchenglocken von St. Peter und Paul in Ecknach zur Kindermette riefen, war der Andrang der Gottesdienstbesucher beachtlich: Dort fand die Mette für die gesamte Pfarreiengemeinschaft statt, weil in der Stadtpfarrkirche noch ein Gerüst steht.

Bevor Stadtpfarrer Herbert Gugler mit den Jüngsten den Geburtstag Jesus feierte, stimmte in der Sakristei Markus Drössler die Mitwirkenden auf das Krippenspiel ein. Stadtpfarrer Herbert Gugler freute sich, dass heuer 40 Kinder beim Krippenspiel mitwirkten und in verschiedene Rollen schlüpften. Alle Anwesenden forderte er auf, „die Türe ihre Herzen für Jesus zu öffnen“.

Friedenslicht für zu Hause

Bei allen Gottesdiensten der Pfarreiengemeinschaft wurde das Friedenslicht aus Bethlehem an die Gottesdienstbesucher weitergegeben. Einige Helfer vom Missionskreis hatten Stände aufgebaut, wo Gottesdienstbesucher ihre Kerze am Friedenslicht anzünden konnten, um es mit nach Hause zu nehmen.

Am Aichacher Rathaus war Judith Ettner anzutreffen, die an ihrem Stand das Friedenslicht weitergibt. Sie gehört zum harten Kern im Missionskreis in Sachen Friedenslicht. Seit über 20 Jahren ist sie aktiv.

Die Nikoläuse und das Christkind in Aktion

Zum 24. und letzten Mal hatten die beiden Nikoläuse, Franz Achter und Stefan Pretz sowie das Christkind mit seinen Engerln ihren Einsatz, um am Adventskalender am Rathaus das letzte Fenster zu öffnen.

Bürgermeister Klaus Habermann sagte: „Mit unserem schon traditionellen Rathaus-Adventkalender haben wie versucht, ein bisserl Tempo rauszunehmen.“ Die Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) hätten mit ihren künstlerischen Fensterbildern ein wundervolles Gesamtkunstwerk geschaffen, sagte er. Besonders berührt hätten die Untermalungen mit eigenen Gedanken und Texten die Menschen, die bei der täglichen Fensteröffnung dabei waren. „Für die meisten war es ein tief gehendes Erlebnis“, sagte Habermann und dankte allen Künstlern.

Der Bürgermeister verrät, wer den Kalender nächstes Jahr gestaltet

Sein Dank ging auch an die beteiligten Kunstpädagogen mit Kerstin Wegner an der Spitze, die beiden Nikoläuse, Musiker und Gruppen, die bei der täglichen Öffnung der Kalenderfenster dabei waren.

Der Bürgermeister verriet auch, wer den Rathaus-Adventskalender 2020 gestalten wird. „Es konnte die Künstlergruppe AIC-Creativ gewonnen werden“, freute sich Habermann. Seiner Stadtfamilie wünschte der Bürgermeister ein gesegnetes Weihnachten und besinnliche Festtage. „Eine kleine Auszeit in diesen turbulenten Zeiten“, so sein Wunsch.

Kunstpädagogin wünscht sich Briefe an die Künstlerinnen

Kunstpädagogin Kerstin Wegner der JVA hatte dabei eine Bitte an die Besucher. „Bringen Sie die lobenden Worte auf Papier. Es geht nicht so einfach, an Gefangene zu schreiben, jetzt haben Sie Gelegenheit“.

Wer den Insassinnen schreiben möchte, kann das per E-Mail an frauenhaft-foerderverein@jva-aic.bayern.de oder per Post an die JVA Aichach, Münchener Straße 33, 86551 Aichach, tun. Den Rathausadventskalender gibt es auch im Internet unter www.aichach.de/rathausadventskalender.