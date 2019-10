vor 28 Min.

Letztes Repair-Café in diesem Jahr

Reparieren statt Wegwerfen in der Caritas-Tagesstätte

Die Kaffeemaschine ist kaputt, am Fahrrad klemmt etwas oder ein Kleidungsstück muss geändert werden. Zum Wegwerfen gibt es in diesem Fall eine Alternative: das Repair-Café in Aichach. Reparieren statt Wegwerfen ist dabei das Motto. Die nächste Reparaturwerkstatt findet am Samstag, 19. Oktober, von 13.30 bis 16.30 Uhr statt.

Bei der Tagesstätte des Kreiscaritasverbandes an der Münchener Straße 19 gibt es dann die Möglichkeit, kaputte elektrische Kleingeräte zu reparieren oder angefangene Nähprojekte abzuschließen. Den Besuchern stehen Experten zur Seite, die mit professionellen Ratschlägen weiterhelfen. Im angeschlossenen Café lässt sich bei Gebäck und Getränken die Wartezeit verkürzen.

Das Repair-Café wird veranstaltet von der Volkshochschule (Vhs) des Landkreises in Kooperation mit dem Caritasverband Aichach-Friedberg, der kommunalen Abfallwirtschaft im Landkreis Aichach-Friedberg und der Stadt Aichach. Ziel ist es unter anderem, die Nachhaltigkeit in der Gesellschaft fördern. Besucher können defekte Elektrokleingeräte, Fahrräder oder Kleidungsstücke mitbringen und in geselliger Runde reparieren (lassen). Beim Nähen bitte eigene Nähmaschine mitbringen. Die Reparaturen sind kostenfrei, Spenden werden angenommen.

Wer Lust hat, als „Experte“ mitzuarbeiten, kann sich bei der Vhs melden. Jeder, der gerne repariert und sich von einem der drei Bereiche Fahrrad, Elektrokleingeräte und Nähen angesprochen fühlt, ist willkommen. Ansprechpartnerin ist Vera Mader von der Vhs-Geschäftsstelle, Telefon 08251/873718 oder E-Mail an vera.mader@vhs-aichach-friedberg.de. (AN)

Themen folgen