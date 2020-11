vor 3 Min.

"Lichtermarsch": Rund 60 Menschen bei Corona-Demo in Aichach

Corona-Skeptiker haben am Mittwochabend in Aichach protestiert. Der Umzug wurde von der Polizei begleitet.

Mit Fackeln und Laternen haben rund 60 Menschen am Mittwochabend in Aichach gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Auch Kinder nahmen am "Lichtermarsch" teil.

Rund 60 Menschen haben am Mittwochabend an einem sogenannten "Lichtermarsch" durch Aichach teilgenommen. Dazu aufgerufen hatten mehrere lokale Gruppierungen, die den Corona-Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung kritisch gegenüber stehen - darunter die "Corona-Skeptiker Wittelsbacher Land". Der Zug führte vom Volksfestplatz ins Stadtzentrum und anschließend wieder zurück.

Rund 60 Teilnehmer beim "Lichtermarsch" in Aichach. Dazu aufgerufen hatten mehrere Organisationen aus dem Wittelsbacher Land, die die Corona-Maßnahmen kritisch sehen.

Polizei begleitet "Lichtermarsch"-Demo in Aichach

Unter den Augen der Polizei sangen die Teilnehmer, darunter auch Kinder, unter anderem Sankt-Martins-Lieder und trugen Laternen, Kerzen und Fackeln mit sich. Später skandierten sie laut "Freiheit". Für den kommenden Samstag ist in Aichach eine Groß-Demonstration von Corona-Skeptikern mit bis zu 2000 Teilnehmern geplant.

Auf dieser hier steht unter anderem "Schützt unsere Kinder".

Parallel fand auch in Friedberg ein "Lichtermarsch" statt. Die beiden Demonstrationen stehen laut dem Sprecher der "Corona-Skeptiker", Patrick Kügle, aber nicht in Verbindung.

