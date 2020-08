12:00 Uhr

Lieber daheim: Die Paarer werkeln fleißig in den Gärten

Plus Wie verbringen die Menschen im Kühbacher Ortsteil Paar den Sommer? Von selbst gezogenem Gemüse und wie man den Kartoffelkäfer los wird.

Von Gerlinde Drexler

Die vielen Lastwagen, die durch die Ortsmitte des Kühbacher Ortsteils Paar fahren, halten den Lärmpegel hoch. In den Gärten entlang der Kreisstraße wird von den Bewohnern jedoch genauso geharkt und Unkraut gejätet wie in den Nebenstraßen, wo beschauliche Ruhe herrscht.

Mit einer kleinen Hacke rückt Johanna Helfer dem Unkraut in der Hofeinfahrt zu Leibe. Heute sind ihre drei Enkel Daniel, Simon und Julian zu Besuch bei ihr. „Die drei kommen gerne zu mir“, freut sich die Oma. Mit einem Schmunzeln sagt sie: „Ich bin heute Babysitter für meine Enkel.“ Das hören die drei, die 14, zwölf und acht Jahre alt sind, nicht ganz so gerne, nehmen es der Oma aber nicht übel. Im Gegenteil: Zu ihrem Spiel gehört sogar dazu, dass sie Johanna Helfer dabei unterstützen, versteckte Unkräutchen zu finden. Entsprechend picobello sieht die Hofeinfahrt aus. „Weil ich so dahinter her bin“, sagt Helfer.

Johanna Helfer aus Paar baut all ihr Obst und Gemüse selbst an

In ihrem Bauerngarten wachsen Blumen und Gemüse. Helfer ist stolz darauf: „Ich kaufe nichts an Obst und Gemüse. Das ist alles Eigenanbau.“ Bei einem kurzen Blick über den Zaun in den Garten sieht sie: „Die Zwiebeln gehören raus.“ Das erkennt sie daran, dass das Kraut der Zwiebeln flach am Boden liegt.

Im Gewächshaus zieht sie Gurken und Tomaten. Nur Kartoffeln wachsen heuer ausnahmsweise keine in Johanna Helfers farbenfrohem Bauerngarten. Weil sie im vergangenen Jahr so viele Kartoffelkäfer hatten, verzichtete sie heuer bewusst darauf, Erdäpfel anzubauen. Das werde die Käfer dezimieren, hofft sie.

Sommer in Paar: Die Enkel schaukeln unterm Stalldach

Während Johanna Helfer ihren Bauerngarten betrachtet, wechseln sich ihre Enkel an der Schaukel ab, die unter dem Stalldach befestigt ist. Dazwischen verschwinden sie immer wieder mal im Stall, um kurz darauf wieder aufzutauchen und erneut eine Runde zu schaukeln. Die bunten Blumen, die an der Stallwand wachsen, seien uralt, erzählt Helfer. Seit mindestens zehn Jahren trieben sie jedes Jahr wieder aufs Neue aus.

In ihrem Bauerngarten zieht Johanne Helfer das Gemüse selbst. Bild: Gerlinde Drexler

Über den typisch deutschen Sommer mit mal Regen und mal Sonne freut sich Ingrid Ziemen. „Die letzten beiden Jahre war es extrem heiß.“ Heuer müsse man nicht ganz so viel gießen. Dafür wächst und sprießt alles im Garten. „Es wächst und verschluckt alles“, sagt Ziemen. Sie ist gerade dabei, den Garten wieder etwas „auszudünnen“. Die Hecke, die ihr zu uneben war, hat sie auch leicht zurückgeschnitten. Am Gartenteich möchte Ziemen noch ein paar Blumen ausstechen. Und dann ist da ja noch das Unkraut, das bei dem Wetter genauso gut wächst wie alles andere. Demnächst stehen ein paar Tage Urlaub an. Sie führen in die Berge zum Wandern, erzählt Ziemen. „Irgendwann muss man ja mal raus.“

Die drei Enkel von Johanna Helfer, Julian (auf der Schaukel), Simon (auf der Bank) und Daniel, genießen die Zeit auf dem Hof bei der Oma. Bild: Gerlinde Drexler

In der Siedlung ist auch Rosmarie Bien dabei, den Garten auf Vordermann zu bringen. Den Rasen habe sie schon gemäht, erzählt die 77-Jährige. Jetzt schneidet sie noch die Büsche zurück, damit sie nicht in den Garten des Nachbarn hängen. Rosmarie Biens Devise ist dabei: „Was ich selbst nicht haben möchte, das will ich auch für keinen anderen.“

Rosmarie Bien sitzt auch mit 77 Jahren noch nicht gerne still

Die 77-Jährige ist niemand, der gerne still sitzt. Ihre Woche ist durchgeplant. Als Beispiel zählt sie auf: „Am Montag habe ich frei, Dienstag bin ich im Fitness und am Mittwoch in Bad Wörishofen.“ Weil sie das schon lange so macht, hat sich die lebhafte 77-Jährige für jeden „Programmpunkt“ einen Bekanntenkreis aufgebaut.

Über den typisch deutschen Sommer mit mal Regen und mal Sonne freut sich Ingrid Ziemen. Bild: Gerlinde Drexler

Heute widmet sie sich dem Garten ihres Lebensgefährten. „Jetzt schuttel ich halt a weng“, sagt sie und strahlt. „Ich mache gerne Gartenarbeit.“

Auch der Sommer daheim hat viele tolle Seiten. Wie die in den Gemeinden im AN-Verbreitungsgebiet aussehen, zeigen wir auch heuer in unserer Sommerserie „Sommer in…“.

Lesen Sie auch die bisherigen Folgen aus diesem Sommer:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen