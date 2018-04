00:34 Uhr

Lieber lesen als Wischen

Patricia Prawik liest und singt im Pfarrzentrum aus Ritter-Rost-Musicals

Von Brigitte Mellert

Lieber lesen als wischen – am „Welttag des Buches“ sollten besonders die ganz Kleinen wieder daran erinnert werden, wie schön es sein kann, ein richtiges Buch, anstatt eines Tablets in der Hand zu halten. So auch bei einer Veranstaltung der Aichacher Stadtbücherei im Pfarrzentrum. Patricia Prawit alias Burgfräulein Bö aus dem Kindermusical Ritter Rost von Felix Janosa und Jörg Hilbert begeisterte die anwesenden Kinder auf lebhafte Art und Weise mit ihrer musikalischen Lesung von „Ritter Rost und das Gespenst“. Eine Stunde las, sang und vertanzte sie auf der Bühne Figuren aus den Ritter-Rost-Musicals, in denen sie im Original dem Burgfräulein Bö ihre Stimme leiht.

„Wie macht ein Baby-Gespenst?“, fragt die Künstlerin in die Runde. „Wuuhuuu“, lautete die noch verhaltene Antwort der Kinder. „Wie macht ein großes Gespenst? „ Buuuuuuuh,“ so die schon deutlich kräftigere Reaktion der Kinder. Immer wieder zog Prawik die kleinen Zuhörer in ihren Auftritt mit ein, ließ sie mitsingen und antwortete kindgerecht auf gestellte Fragen. Voller Energie sprang sie dabei im mittelalterlichen Mantel des Burgfräulein Bö über die Bühne oder tänzelte zeitweise davor zwischen den Stühlen der jungen Zuhörer und imitierte mit unterschiedlicher Stimme die jeweiligen Charaktere des Musicals. Neben den musikalischen Lesungen tritt Prawik zudem noch mit der Ritter-Rost-Band auf und präsentiert zu den bekannten Kinderliedern über Rösti, Burgfräulein Bö und Drache Koks noch eigens komponierte Stücke.

Zum Ende ihres Auftritts lobte sie die Kinder für ihre Geduld und ermunterte sie dazu, wieder Bücher zu lesen. „Es muss ja auch kein ganzes Buch sein, wenn es langweilig ist“, sagt sie und schlägt lautstark ein Buch in ihren Händen zusammen: „Aber Lesen ist gut für die Denkmurmel.“

Themen Folgen